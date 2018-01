Hiphop en witte rozen domineren 60ste Grammy Awards in New York IB

29 januari 2018

06u29

Bron: ANP 1 Grammy's In New York verzamelden afgelopen nacht de genodigden zich op de rode loper voor de uitreiking van de Grammy's, de belangrijkste Amerikaanse muziekprijzen. Na vijftien jaar is het festijn weer terug in de Big Apple. De Britse komiek James Corden presenteerde net als vorig jaar de avond, die in het teken stond van g lamour, hiphop, #metoo en de daaruit voortvloeiende beweging #timesup.

Met maar liefst zeven Grammy's is Bruno Mars de ster van de avond geworden tijdens de Grammy Awards in New York. Hij sleepte onder meer de belangrijkste prijzen in de wacht: Record Of The Year (24K Magic), Album Of The Year (24K Magic) en Song Of The Year (That's What I Like). De zanger bedankte in zijn speech zijn vriendin Jessica Caban, met wie hij sinds 2011 samen is. "Ik hou van je schatje! Bedankt voor je steun tijdens dit hele proces."

Mars won ook een Grammy voor Best R&B Album, Best Engineered Album (Non-Classical), Best R&B Song en Best R&B Performance, prijzen die al eerder in de show werden uitgereikt. Hiermee verzilverde hij alle categorieën waarin hij genomineerd was. De zanger won al 11 Grammy's in voorgaande jaren.

Runner-up was Kendrick Lamar, die vijf Grammy's op zijn schoorsteenmantel kan bijzetten. De rapper won Best Rap Album (Damn), Best Rap/Sung Performance (Loyalty, feat. Rihanna) en Best Rap Performance, Best Rap Song en Best Music Video voor zijn track Humble. Lamar opende het muziekfestijn met een politiek getint optreden, in samenwerking met U2 en Dave Chappelle.

Jay Z was vooraf de grote favoriet met acht nominaties, maar ging met lege handen naar huis. De rapper zat vooraan met zijn vrouw Beyoncé en hun oudste dochter Blue Ivy, die Kendrick zijn bewondering voor Jay-Z hoorden uitspreken: "Jay for president!" Ook zei Kendrick geïnspireerd te zijn geraakt door voorgangers als Jay Z, Nas en Diddy.

De show duurde maar liefst 3,5 uur en zat vol met optredens. Grote winnaar Bruno Mars zong met Cardi B. hun single Finesse, Elton John stond op het podium met Miley Cyrus om Tiny Dancer te zingen, Lady Gaga gaf een emotionele uitvoering van haar nummer Joanne en Kesha oogstte veel lof met haar nummer Praying, dat ze opdroeg aan de #MeToo-beweging en de vrouwen die met seksueel misbruik te maken hebben gehad.

Ed Sheeran wint twee Grammy's

Hoewel hij niet lijfelijk aanwezig kon zijn om zijn prijs in ontvangst te nemen, won Ed Sheeran maar liefst twee prijzen. Eerst won hij een Grammy voor Best Vocal Album voor zijn plaat Divide. De Brit versloeg hiermee Coldplay, Lana Del Rey, Imagine Dragons, Kesha en Lady Gaga.

De 26-jarige zanger won later op de avond ook nog de Grammy voor Best Pop Solo Performance voor zijn nummer Shape Of You. De Engelsman gaf hiermee een viertal vrouwelijke A-sterren het nakijken: Kelly Clarkson, Kesha, Lady Gaga en P!nk.

Ed schitterde door afwezigheid en liet Gary Clark Jr. en Jon Batiste de prijs namens hem in ontvangst nemen. Waarom Sheeran niet aanwezig was in New York, is niet bekend. De zanger heeft er niets over op sociale media geplaatst.

Alessia Cara beste nieuwkomer bij Grammy's

Een droom is in vervulling gegaan voor Alessia Cara, die een Grammy won voor Best New Artist. De 21-jarige zangeres versloeg SZA, Khalid, Lil Uzi Vert en Julia Michaels en sleepte daarmee haar eerste grote muziekprijs in de wacht.

"Al sinds ik klein ben, doe ik net alsof ik een Grammy heb gewonnen en oefen ik onder de douche mijn dankwoord. Dus je zou denken dat ik een speech heb voorbereid, maar dat is niet zo," zei Alessia toen ze haar Grammy in ontvangst nam. Ze bedankte haar familie en fans, die volgens haar de reden zijn waarom ze 'geen Grammy's onder de douche meer hoeft te winnen'.

Alessia is ook genomineerd in drie andere categorieën, waaronder Song Of The Year, waarvoor ze samenwerkte met Logic en Khalid aan het nummer 1-800-273-8255.

Carrie Fisher en Leonard Cohen postuum geëerd

Carrie Fisher heeft postuum een Grammy Award gekregen. De eind 2016 overleden actrice kreeg in New York de Grammy voor Best Spoken Word Album.

De actrice, vooral bekend van haar rol van prinses Leia in Star Wars, kreeg de prijs voor de luisterboekversie van The Princess Diarist. Daarin vertelt ze over haar ervaringen tijdens het draaien van de Star Warsfilms.

In 2009 was Carrie al eens genomineerd voor een ander luisterboek. Dat was Wishful Drinking. In totaal schreef de actrice acht boeken. Naast Carrie Fisher waren ook politicus Bernie Sanders en rockster Bruce Springsteen genomineerd.

Leonard Cohen heeft postuum een Grammy voor Best Rock Performance gewonnen. De Canadese Cohen overleed op 7 november 2016 op 82-jarige leeftijd in zijn woonplaats Los Angeles. Pas na de begrafenis in het familiegraf op de Shaar Hashomayim-begraafplaats in Montreal werd zijn overlijden bekendgemaakt. Wereldwijd kreeg zijn dood veel aandacht in de media.

In diezelfde rockcategorie won de band War On Drugs uit Philadelphia hun eerste Grammy voor het album A Deeper Understanding. Ze versloegen hiermee Mastodon, Metallica, Nothing More en Queens of the Stone Age.

Shakira wint Grammy voor beste Latin Pop album

Shakira heeft een Grammy Best Latin Pop Album gewonnen. Ze kreeg deze voor haar plaat El Dorado. De zangeres plaatste een video op Twitter, waarin ze haar dankbaarheid uitspreekt. "Wow, ik heb net gehoord dat ik een Grammy heb gewonnen voor beste Latin pop album. Echt ongelooflijk, ontzettend bedankt allemaal voor jullie support voor dit album en gedurende mijn hele loopbaan. Ik hou van jullie!"

Shakira droeg een trui waarop het bekende 'tong' logo van The Rolling Stones te zien is, waarmee ze verwees naar de Grammy die de legendarische rockband won. De Engelse band kreeg een award voor Best Traditional Album voor hun plaat Blue Lonesome.

Nederlander grijpt naast Grammy

In Nederland greep dirigent Reinbert de Leeuw mis op de Grammy in de categorie Best Classical Compendium. De prijs ging naar All Things Majestic, concerten voor viool en hobo door Jennifer Higdon. Voor de Nederlandse dirigent was het mislopen van de prijs "een beetje teleurstellend", zei hij in een eerste reactie.

De Leeuw had werk van de Hongaarse componist György Kurtág gedirigeerd voor een cd, Kurtág: Complete Works for Ensemble & Choir. "Het mooie was dat hij er zelf heel gelukkig mee was", legt De Leeuw uit. Dat is volgens hem heel bijzonder omdat de Hongaar als zeer kritisch te boek staat. "We wilden er met z'n allen iets heel moois van maken en dat is gelukt."

Omdat de inmiddels bijna 92-jarige Kurtág zo tevreden was met het eindresultaat had De Leeuw alle inspanningen graag beloond gezien met een Grammy. "Het was echt heel mooi geweest als we hem hadden gekregen."

The Defiant Ones werd als beste muziekfilm beloond met een prijs. Ook Randy Newman heeft er een Grammy bij. Hij kreeg de award in de categorie Best Arrangement, Instruments and Vocals.

Het Duitse Kraftwerk kreeg een Grammy voor Best Dance/Electronic Album. LCD Soundsystem mocht een Grammy ophalen voor Best Dance Recording.

Witte rozen voor Time's Up

Na de Golden Globes, waarbij bijna iedereen in het zwart gekleed kwam om een signaal af te geven tegen seksueel wangedrag en ongelijkheid, hadden de Grammy Awards deze nacht ook een speciaal tintje. De 'Time's Up'-beweging verzocht alle genodigden namelijk een witte roos te dragen.

De organisatie schreef een brief naar hun 'muzikale broeders en zusters'. "We zijn zo geïnspireerd door de #timesup-campagne, dat we de artiesten waarmee we samenwerken willen aanmoedigen een witte roos te dragen naar de ceremonie in New York op zondag 28 januari. We hebben voor deze roos gekozen omdat die historisch gezien staat voor hoop, vrede, sympathie en weerstand."

