Gesjoemel, corruptie en seksuele intimidatie: ontslagen baas van Grammy Awards doet boekje open TDS

22 januari 2020

17u00

Bron: ANP 0 Showbizz Deborah Dugan (61), de vorige week ontslagen baas van de Grammy Awards, heeft haar voormalig werkgever aangeklaagd. Volgens Deborah werd ze de laan uitgestuurd nadat ze verschillende misstanden binnen het bedrijf had aangekaart. Zo kwam ze met beschuldigingen van onder meer corruptie en seksuele intimidatie, melden Amerikaanse media.

Deborah kreeg vorige week te horen dat ze haar baan bij de Recording Academy kwijt is. De oud-chef werd door een vrouwelijke collega beschuldigd van pesten op de werkvloer. Deborah ontkende dit en stelt nu dat ze is ontslagen omdat ze naar personeelszaken was gestapt met haar klachten binnen het bedrijf.

Volgens Deborah wordt er door de Recording Academy gesjoemeld bij het stemmen voor de genomineerden. Zo zou er een geheime groep zijn die zelf de genomineerden kan selecteren, wat zou betekenen dat de uitslag niet volledig wordt bepaald door de stemmende leden uit de muziekindustrie. Daarnaast beweert ze dat artiesten voorrang op de ‘nominatielijst’ krijgen vanwege hun persoonlijke band met mensen binnen die groep of de wens op te treden tijdens de awardshow.

Intimidatie

Deborah beschuldigt ook een mannelijke oud-collega van seksuele intimidatie. Hij zou haar tijdens een zakendiner hebben geprobeerd te versieren en seksuele toespelingen hebben gemaakt. De Recording Academy ontkent dat Deborah met deze aantijgingen kwam toen ze er nog werkte. “We zijn gelijk onafhankelijke onderzoeken gestart rond het vermeende onterechte ontslag van mevrouw Dugan en naar haar beschuldigingen”, laat een woordvoerder weten.

De Grammy-organisator reageerde niet op de inhoud van de aanklacht van Deborah, maar betreurt dat dit nieuws mogelijk de prijzenregen van zondag overschaduwt. “Onze loyaliteit ligt altijd bij onze 25.000 leden uit de muziekindustrie. We vinden het jammer dat de grootste avond in de muziek van ze wordt gestolen door de acties van mevrouw Dugan en we werken eraan de zaak zo snel mogelijk op te lossen.”