Geen zwarte #metoo-jurken maar witte #timesup-rozen bij de Grammy's Redactie

29 januari 2018

02u10

Bron: AD 0 Grammy's Sterren zijn deze nacht bij de uitreiking van de Grammy-muziekprijzen met witte rozen de rode loper op gestapt. Daarmee wilden ze hun solidariteit laten zien met de strijd voor gelijkheid van vrouwen en tegen seksueel misbruik.

Zowel mannen als vrouwen droegen de rozen bij de prijsuitreiking in New York, soms in de hand, soms op hun outfit gespeld. Lady Gaga droeg witte rozenblaadjes op haar zwarte gothick-jurk. Kelly Clarkson droeg een lange roos in haar hand die volgens haar staat voor ‘hoop en vrede en medeleven’. Pink droeg een witte roos op haar uitbundige jurk. Andere sterren speldden een bloem op hun handtas of op hun pak, zoals Sam Smith.

#Grammys: Stars support #TimesUp with white roses on red carpet https://t.co/8RBYZ0ckgD pic.twitter.com/JCsn8NU7NT Variety(@ Variety) link

Eerder in de maand droegen sterren bij de uitreiking van de Golden Globes massaal zwart uit solidariteit met de #metoo-beweging. Ook de Grammy-awards was nog opvallend veel zwart te zien maar ook flink wat kleur. Het was voor het eerst in vijftien jaar dat de Grammy’s in New York werden uitgereikt.

Waar de entertainmentindustrie in Hollywood zich luid laat horen voor gelijkheid en opkomt voor de rechten van vrouwen, is er in de muziekindustrie nog geen vergelijkbaar initiatief ontplooid.