Daarom kosten de Grammy's dit jaar 7 miljoen dollar méér

25 januari 2018

15u45

Grammy's De kosten van de 61e editie van de uitreiking van de Grammy's, komende zondag in Madison Square Garden in New York, vallen naar schatting zo'n 7 miljoen dollar, omgerekend 5,6 miljoen euro, duurder uit dan voorgaande edities in Los Angeles, meldt Variety.

"De reden waarom het festijn zoveel duurder is, is dat New York een dure stad is. Alles in New York kost meer dan in Californië." zegt producer van de show Ken Ehrlich.

Het gala waarop de belangrijkste Amerikaanse muziekprijzen worden uitgedeeld, wordt dit jaar voor het eerst sinds 2003 weer in New York gehouden. Afgelopen jaren was de ceremonie steeds in Los Angeles. De komende vier edities zullen weer aan de westkust worden gehouden.

New York heeft jaren gelobbyd om de Grammy's in huis te halen. Naar schatting levert het evenement de New Yorkse economie ongeveer 200 miljoen dollar bruto op. Hoe hoog de organisatiekosten zijn maakt de directie van de Grammy's niet bekend.

Jay-Z is dit jaar de artiest met de meeste nominaties (8). Na hem zijn Kendrick Lamar (7) en Bruno Mars (6) ook grote kanshebbers voor de beeldjes. Net als vorig jaar presenteert de Britse komiek en talkshowhost James Corden de show.