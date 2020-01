Billie Eilish grote winnaar, maar Kobe Bryant stond centraal: alles wat je moet weten over de Grammy Awards SDE

27 januari 2020

07u44 8 Grammy's Zondag werden in het Staples Center in Los Angeles de Grammy Awards uitgereikt. De plotse dood van Kobe Bryant wierp een donkere schaduw over de feestelijke gebeurtenis en resulteerde in verschillende eerbetonen. Toch was er ook reden om te vieren: Billie Eilish mocht zich tot grote winnaar van de avond kronen en ook andere vrouwen deden het erg goed.

Het nieuws dat basketballegende Kobe Bryant overleden was in een helikoptercrash, sloeg in als een bom. Ook de genodigden van de Grammy Awards bleken danig onder de indruk en lieten dat duidelijk merken. Zangeres Lizzo opende de show met de mededeling: “Deze avond is voor Kobe”, waarna ze een medley van haar hits ‘Cuz I Love You’ en ‘Truth Hurts' ten berde bracht. Ook een duidelijk geëmotioneerde presentatrice Alicia Keys eerde zijn nagedachtenis. “Hier zijn we allemaal samen, op de belangrijkste avond voor de muziekwereld, en we eren de artiesten die het het beste doen. Maar om eerlijk te zijn voelen we op dit moment alleen maar een overweldigende droefheid. We staan hier met gebroken hart in het huis dat Kobe Bryant groot gemaakt heeft. Kobe en zijn dochter Gianna zijn in onze gedachten, harten en gebeden. Laten we een moment nemen om dit met elkaar en de familie te delen.” De organisatie vond een eerbetoon aan Bryant op zijn plek, omdat hij zeer geliefd was in Los Angeles en jarenlang met de LA Lakers in het Staples Center gespeeld heeft.

Uiteraard was er ook tijd voor muziek. Billie Eilish - nog steeds maar 18 jaar oud - kwam als grote overwinnaar uit de bus. Ze won maar liefst vijf Grammy’s, waaronder de vier belangrijkste prijzen: album van het jaar (‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’), opname en lied van het jaar (‘Bad Guy’) en beste nieuwe artiest. Ze is daarmee de eerste muzikant sinds Christopher Cross in 1981 die alle vier de topprijzen in de wacht sleept. En nog een record: ze is de jongste artiest ooit die album van het jaar wint. Billie mocht trouwens ook nog de award voor beste pop vocal album mee naar huis nemen. De zangeres toonde zich vooral erg nederig bij het ontvangen van de prijzen. Zo stamelde ze onder meer: “Waarom? Wow! Oh mijn god, zoveel andere nummers verdienden dit. Het spijt me!” En ook: “Ik houd van alle fandoms. Jullie maken dit de moeite waard.” Haar broer Finneas, met wie ze het album schreef, werd onder meer bekroond als beste producer. Hij liet weten: “Dit is voor alle kinderen die vandaag in hun slaapkamer muziek maken. Op een dag krijg je er zo eentje”, waarop hij de trofee in de lucht hield.

Billie’s grootste concurrente Lizzo won drie awards: beste solo pop performance (‘Truth Hurts’), beste traditionele r&b-performance (‘Jerome’) en beste urban eigentijdse album (‘Cuz I Love You’). Lil Nas X mocht dan weer twee prijzen mee naar huis nemen: beste performance door een duo of groep en beste muziekvideo, beide voor ‘Old Town Road’. Ook de vorig jaar overleden Nipsey Hussle kreeg postuum zijn eerste Grammy Award, voor het nummer ‘Racks in the Middle’. Verschillende familieleden van de rapper kwamen het podium op, waaronder zijn grootmoeder. “Ik wilde jullie allemaal bedanken om de liefde die ik heel zijn leven voor hem gevoeld heb, te tonen. Hij zal altijd verder blijven leven in mijn hart. Dus dank je, dank je, dank je.” Een samenwerking tussen DJ Khaled, Hussle en John Legend won later nog een andere prijs, die van beste rap/gezongen performance (‘Higher’).

Verder gingen de meest opvallende prijzen naar vrouwen. De Netflix-film ‘Homecoming’, over Beyoncé’s optreden op Coachella, won beste muziekfilm, Michelle Obama kreeg dan weer een beeldje voor beste ‘spoken word’ album voor de audioversie van haar boek ‘Becoming’. Geen van beide vrouwen was aanwezig om de prijs in ontvangst te nemen. Discozangeres Gloria Gaynor won in 1980 al een Grammy voor haar ‘I Will Survive’, maar mocht nu opnieuw een prijs in ontvangst nemen voor beste roots gospel-album. Tracy Young werd dan weer de eerste vrouw die won in de categorie beste remix, voor haar versie van Madonna’s ‘I Rise’. “We hebben samen het glazen plafond doorbroken", zei ze in haar speech. “Ik neem deze prijs aan in naam van alle vrouwelijke producers die over het hoofd gezien werden.” Dat betekent wel dat onze landgenoten, David en Stephen Dewaele, naast de Award grepen. Ze waren genomineerd voor beste remix met hun Soulwax-remix van het nummer ‘Work It’ van Marie Davidson.

Ook de optredens kleurden erg vrouwelijk. Onder meer Ariana Grande, Lizzo, Camila Cabello en Demi Lovato gaven het beste van zichzelf. Die laatste werd overigens erg emotioneel tijdens het nummer ‘Anyone’.

De awardshow was dit jaar trouwens niet helemaal vrij van controverse. Vorige week werd Deborah Dugan, de baas van de Grammy Awards ontslagen, en zij klaagde daarop haar voormalige werkgever aan. Volgens Deborah werd ze de laan uitgestuurd nadat ze verschillende misstanden binnen het bedrijf had aangekaart. Zo kwam ze met beschuldigingen van onder meer corruptie en seksuele intimidatie. Uiteraard zinderden die beschuldigingen nog na. Presentatrice Alicia Keys leek daarnaar te verwijzen in haar speech: “Het was een helse week, damn”, zei ze. “Er is serieus wat gaande. Het is tijd voor iets nieuws. We zeggen nee tegen de negatieve energie, we zeggen nee tegen de oude systemen.”

Ook Tyler, the Creator, die beste rapalbum (‘Igor’) won, kon het niet laten om kritiek te uiten. Hij was dankbaar, zei hij backstage, maar het feit dat hij nog steeds als rap bestempeld werd, voelde aan als een ‘achterbaks compliment’. “Wanneer wij - en dan bedoel ik mensen die er zoals ik uitzien - iets doen dat genres overschrijdt, dan zetten ze ons toch nog altijd in de rap- of urban categorie. Wanneer ik zoiets hoor, denk ik: ‘Waarom kan ik niet gewoon in de categorie pop zitten?’”

Tyler mag echter nog blij zijn dat hij herkend wordt als artiest, want dat is niet bij iedereen het geval. De Britse zanger Lewis Capaldi - die genomineerd was voor ‘Lied van het jaar’ - had een erg ongemakkelijk momentje tijdens de show. “Een vrouw kwam net naar me toe en bood aan om mijn zitplaats in te nemen", schreef hij op Twitter. “Ze dacht dat ik een van die mensen was die de zitplaatsen opvullen wanneer de beroemdheden naar het toilet gaat.”

A lady at the grammys has just come up and offered to take my seat because she thought I was one of the people who sits in the chairs to fill them when someone gets up to use the bathroom 😂😂😂😂😂😂 #GRAMMYs Lewis Capaldi(@ LewisCapaldi) link