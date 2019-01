Alicia Keys presenteert Grammy’s 2019 SD

15 januari 2019

17u41 0 Grammy's Niet James Corden, maar Alicia Keys zal de presentatie van de Grammy Awards 2019 voor haar rekening nemen. Dat maakte de zangeres zelf bekend. De awardshow vindt op 10 februari plaats in Los Angeles.

Keys, die zelf 15 keer een Grammy won, zegt erg opgewonden te zijn om de muziekshow te mogen presenteren. “Ik weet hoe het voelt om op dat podium te staan, en ik zal een goede vibe en heel wat energie meebrengen,” deelt ze mee in het persbericht. “Ik ben vooral blij voor alle geweldige vrouwen die dit jaar genomineerd zijn!” Ook Recording Academy president en CEO Neil Portnow is blij met de aanwerving van Keys. “Tijdens haar opwindende carrière zag ik haar een belangrijke kracht binnen de muziekindustrie worden. Ze is een artieste die de kracht van muziek ten goede gebruikt, en een rolmodel en een woordvoerder voor verandering, en dus zijn we erg blij om haar erbij te hebben. Het gaat zonder enige twijfel een onvergetelijke awardshow worden.”

Nominaties

Dit jaar voerden de Grammy’s een grote wijziging door. In de vier belangrijkste categorieën (Album of the Year, Record of the Year, Song of the Year en Best New Artist) werd het aantal genomineerden telkens opgetrokken van vijf naar acht. Op die manier wilde de organisatie ervoor zorgen dat het aantal genomineerde vrouwen steeg, iets waar ze de afgelopen jaren steeds kritiek op kregen. Hun ingreep bleek te werken, want er zijn een stuk meer vrouwen genomineerd voor de belangrijkste prijzen, waaronder Cardi B, Lady Gaga en Dua Lipa. Kendrick Lamar en Drake maken het meeste kans op een Grammy Award, en zijn respectievelijk voor acht en zeven prijzen genomineerd. Rapper Post Malone werd postuum genomineerd voor album van het jaar.