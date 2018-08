Gouden stem en engelengezicht, maar succes dankt ze aan gekke bekken: Angèle heerst over de festivals Redactie

01 augustus 2018

00u00 0 Muziek Dé ster van de festivals is een Linkebeeks meisje van amper 22, gezegend met een gouden stem, een engelengezicht en een neus voor hits - denk maar aan 'Je veux tes yeux'. Angèle, zus van die andere revelatie Roméo Elvis, rijgt de optredens aaneen. Een half jaar geleden was ze nog een nobele onbekende. En dat allemaal dankzij wat gekke bekken op Instagram.

De radiozenders zijn gek op haar muziek, net als de Belgische én Franse festivals. Haar drie singles - naast 'Je veux tes yeux' nog 'La loi de Murphy' en 'La thune' -werden dikke hits, ook in Vlaanderen. En dat voor een 22-jarig Franstalig meisje van wie een half jaar geleden niemand gehoord had, en die zelfs nog geen plaat uit heeft. Angèle Van Laeken dé revelatie van het jaar noemen, is niet overdreven.

Schandaalrapper

Ze wordt niet graag in één adem met haar ouders en broer genoemd, maar het moet gezegd: Angèle komt uit een artistiek nest. Papa Marka was de bassist van jaren 80-band Allez Allez, mama Laurence Bibot is een populaire comédienne en broer Roméo Elvis boomt in het hiphopwereldje. "Mensen willen je altijd met iemand associëren", sust ze. "In Frankrijk linken ze me altijd aan Damso, omdat ik nog in z'n voorprogramma speelde."

Jawel, Damso. De schandaalrapper die het Belgische WK-lied zou maken, tot er iets te veel rellen kwamen rond zijn vrouwonvriendelijke teksten. Angèle zingt ook mee op zijn plaat, 'Lithopédion'. De heisa wuift ze weg. "Hij is provocatief, maar heeft het seksisme niet uitgevonden, hé", zegt ze. "Hij reageert ook maar op de maatschappij waarin hij leeft." Angèle leerde Damso zelfs kennen als een beschermende man. "Hij vroeg me na elk concert hoe het was geweest. Hij respecteert me en moedigt me aan."

Angèle werd groot dankzij Instagram, waar ze sinds drie jaar video's post. En die werden gestaag succesvoller. Had ze drie jaar geleden zo'n 2.000 volgers, dan zijn dat er vandaag al 370.000. Haar eerste optreden ooit zegde ze toe zonder dat ze al eigen nummers had. In één week schreef ze er toen prompt vijf, en de bal ging aan het rollen. Op YouTube werden haar clips al 17 miljoen keer bekeken.

Lookalikes overal

Het geheim van haar succes? "Vandaag wil iedereen erg serieus zijn. Of net superleuk en perfect. Eerder grappig zijn en al eens lachen met jezelf, zoals ik doe, is nogal ongewoon. En dat heeft ervoor gezorgd dat het ontploft is."

Hoe populair Angèle is, merk je aan haar lookalikes die de festivalweides overspoelen. Zestienjarige meisjes die hun haar in een pony laten knippen, T-shirt in de broek steken en zwarte eyeliner dragen, dus. Angèle herkent dat gedrag: zelf wilde ze als tiener op Katy Perry lijken. Vandaag weet ze perfect wat ze wil: een positieve boodschap uitdragen, zonder diva-gedrag.

Ondanks grote interesse van alle platenmaatschappijen duurde het tot afgelopen mei eer ze tekende, bij het kleine label Initial. Op aanraden van haar vader. "De grote platenhuizen zeiden dat ik moest dimmen met die grimassen op Instagram. Dat deed de deur dicht. Ik stuurde hen wandelen", aldus Angèle. "Ze hadden geen vertrouwen in mij en hadden geen benul van wie ik ben." Die je m'en fous-houding heeft haar geen windeieren gelegd: de komende zes maanden treedt ze op van Gent tot Parijs. En begin oktober komt die plaat er alsnog.

Angèle staat vrijdag op Festival Dranouter. Op 15 augustus speelt ze op Pukkelpop.