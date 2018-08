Gouden plaat voor Jasper Steverlinck MVO

17 augustus 2018

21u48 1 Muziek Voor zijn optreden vanavond op het Brussels Summer Festival in onze hoofdstad, heeft Jasper Steverlinck een gouden plaat in ontvangst genomen voor zijn recent uitgebrachte album ‘Night Prayer’.

Het album ‘Night Prayer’ kwam uit op 23 maart en bevat onder andere de nummer 1 single 'That’s Not How Dreams Are Made'. Het album kwam meteen binnen op nummer 1 in de nationale ultratop en tot op vandaag staat het nog steeds in de top10 van de albums hitlijst in Vlaanderen.

"Het is fantastisch om deze award in ontvangst te mogen nemen," aldus Jasper. "Het is een beloning voor jaren hard werken en het doet me enorm deugd dat dit een erkenning is die ik van de mensen, mijn fans, krijg. Het zijn zij die mijn muziek omarmd hebben en voor dit resultaat hebben gezorgd. Ik ben iedereen die mij gesteund heeft enorm dankbaar want zonder steun van radio, TV en pers, de mensen die mij online volgen, de fans die naar concerten komen enz was dit onmogelijk geweest."