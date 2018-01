Gotye haalt 1 miljard (!) views op Youtube DBJ

Wouter De Backer, alias Gotye, is de neef van Robbe. Muziek Het nummer 'Somebody That I Used To Know' van de Australisch-Belgische zanger Gotye werd al 1 miljard keer aangeklikt op Youtube. De single was in 2011 een wereldwijde hit.

Zes jaar nadat Gotye (Alias Wally De Backer) zijn wereldhit op Youtube plaatste heeft de single de magische grens van 1 miljard overschreden. De single, die hij samen uitbracht met de Nieuw-Zeelandse zangeres Kimbra, stond op 27 landen op nummer één, waaronder ook Engeland, Amerika en Australië.

Het nummer won ook heel wat prijzen wereldwijd en werd genomineerd voor twee Grammy Awards in de categorieën 'Single van het jaar' en 'beste Pop Performance'. Wally schreef het nummer in het huis van zijn ouders in Victoria's Mornington Peninsula.

Ondanks het gigantische succes is Gotye niet van plan extra geld uit zijn clip te slaan door middel van advertenties op de website. In een interview zei hij: "Ik ben niet geïnteresseerd in de verkoop van mijn muziek, en daarom plaats ik ook geen reclame op mijn Youtube-kanaal."