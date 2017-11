Gorillaz tweede headliner op Werchter MVO

De virtuele band Gorillaz wordt de tweede headliner van Rock Werchter. Het cartoon-viertal staat vanavond al in Vorst Nationaal voor een uitverkochte zaal.

De band achter frontman Damon Albarn komt op 5 juli naar het festivalterrein, om de eerste dag van het festival af te sluiten. Eerder al maakte de organisatie bekend dat Nick Cave op 8 juli zal optreden. Rock Werchter 2018 vindt plaats van donderdag 5 juli tot zondag 8 juli in het Festivalpark in Werchter. De ticketverkoop start op zaterdag 25 november om 10u via ticketmaster.be.