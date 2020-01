Gorillaz terug met nieuwe muziek en nieuw concept 'Song Machine’ MVO

30 januari 2020

21u46 0 Muziek Gorillaz komen naar een scherm in uw buurt met hun nieuwste muziekconcept ‘Song Machine’. Vanaf nu brengen 2D, Murdoc, Noodle en Russel nieuwe muziek uit in afleveringen die ze lossen als en wanneer ze nieuw materiaal hebben. De eerste aflevering, ‘Momentary Bliss ft slowthai and Slaves’, kwam vandaag uit.

Voor het eerste seizoen van ‘Song Machine’ verzamelden Gorillaz heel wat toptalenten, die samen met hen nieuwe nummers kwamen opnemen in een live-studio. “Dit is een hele nieuwe manier om te doen wat wij doen”, aldus drummer Russel. “De wereld beweegt tegenwoordig sneller, dus we moeten iedereen een stapje voor blijven. We hebben er geen idee van wie als volgende de studio zal binnenwandelen...”