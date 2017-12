Gorillaz niet te stoppen: twéé nieuwe albums op komst MVO

Het ziet ernaar uit dat de band Gorillaz, het geesteskind van Damon Albarn (Blur) en artiest Jamie Hewlett, niet heeft stilgezeten de laatste maanden. Dit jaar kwamen ze met 'Humanz', en voor volgend jaar is er al een nieuw album in de maak.

In 2018 kunnen we dus nieuwe muziek verwachten, verrassend snel na de lange pauze van de band vóór de release van 'Humanz'. Hun voorlaatste album, 'The Fall' kwam in 2010 uit.

"We werken inderdaad aan een nieuw album," bevestigt Hewlett in een interview. "Volgend jaar moet het er liggen, dus we werken aan één stuk door, zonder pauzes. Meestal wachten we een jaar of vijf tussen elk album, maar onze inspiratie was gewoon nog niet op."

Hij doet er zelfs een schepje bovenop: "Het zou goed kunnen dat we het jaar daarna nóg een album uitbrengen, tegen het einde van 2019 zie ik dat zeker gebeuren."