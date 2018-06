Gorillaz komt deze maand met nieuw album, en de eerste single klinkt zo MVO

01 juni 2018

12u39 0 Muziek Gorillaz brengt op 29 juni hun gloednieuwe studioalbum ‘The Now Now’ uit. Ondertussen releasen ze al hun nieuwste single 'Humility', met bijhorende videoclip.

'The Now Now' bevat 11 nieuwe nummers, geproducet door Gorillaz zelf, samen met James Ford en Remi Kabaka. Er is haast geen sprake van gastartiesten, waarmee de band terugkeert naar het originele format: 2D aan de vocals, Noodle op gitaar, Russel Hobbs achter de drum. De afwezigheid van bassist Murdoc Niccals wordt opgevangen door het gewezen Gangreen Gang lid Ace.

De zonovergoten nieuwe video voor de eerste single ‘Humility’, met een rolschaatsende 2D en een buskende Jack Black, werd geregisseerd door Jamie Hewlett en opgenomen in Venice Beach, California. Bekijk hem hieronder alvast.

Gorillaz trapt deze zomer hun 'The Now Now Tour' af met tal van festivaldata in Europa, waaronder een passage op de mainstage van Rock Werchter op donderdag 5 juli.

Gorillaz brengt op 29 juni hun gloednieuwe studioalbum ‘The Now Now’ uit.

'The Now Now' bevat 11 geheel nieuwe nummers van ‘s werelds meest succesvolle virtuele act, geproducet door Gorillaz zelf, samen met James Ford en Remi Kabaka, en volledig opgenomen in Studio 13, Londen in februari dit jaar.

Voor de studio-opnames van 'The Now Now' schakelde Gorillaz een minimum aan featurings in en keerden ze terug naar de essentie: de blauwharige, warmhartige dromer 2D aan de vocals; de gevatte Japanese badass Noodle op gitaar; en – niet te vergeten- de filosofische Russel Hobbs achter de drum. De afwezigheid van bassist Murdoc Niccals wordt opgevangen door het gewezen Gangreen Gang lid Ace.

De zonovergoten nieuwe video voor de eerste single ‘Humility’, met een rolschaatsende 2D en een buskende Jack Black, werd geregisseerd door Jamie Hewlett en volledig opgenomen in Venice Beach, California. Bekijk hem hier.

Gorillaz trapt deze zomer hun The Now Now Tour af met tal van festivaldata in Europa, waaronder een passage op de mainstage van Rock Werchter op donderdag 5 juli. Hun eigen Demon Dayz Festival - samengesteld door Damon Albarn en Jamie Hewlett – zal dit jaar haar opwachting maken in de Pico Rivera Arena in Los Angeles op 20 oktober.