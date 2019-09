Gordon werkt aan comeback als zanger: “Mijn grootste talent was altijd mijn stem” Redactie

05 september 2019

08u30

Bron: AD 0 Muziek Gordon denkt er serieus over na om zijn zangcarrière nieuw leven in te blazen. Hij is op dit moment onderweg naar New York om bij - volgens Billboard Magazine - de beste NKO-arts ter wereld zijn stembanden na te laten kijken. “Mijn grootste talent was altijd mijn stem.”

In 2015 besloot Gordon na een carrière van 25 jaar een punt achter zijn zangcarrière te zetten. Hij gaf twee jubileumconcerten en zwaaide daarmee af. Nu hij is afgekickt van de drank en drugs en in de kliniek in Zuid-Afrika veel over zichzelf te weten is gekomen, denkt de entertainer toch weer aan een terugkeer. “Ik laat mijn stembanden nakijken en wellicht behandelen om te kijken of ik mijn zangcarrière weer kan oppakken", schrijft hij vandaag op Instagram.

“Mijn grootste talent was altijd mijn stem", legt Gordon uit. “Door verkeerde medicijnen die bijwerkingen gaven zoals heesheid en stemverlies maar ook door een ernstig ongeval waarbij ik een gehoorbeschadiging opliep en heel eerlijk ook door overmatig drank- en drugsmisbruik was mijn stem niet meer als ie ooit was. Noodgedwongen heb ik afscheid moeten nemen van wat ik het liefste deed en dat was zingen.”

Trijntje Oosterhuis sprak hem de moed in om zijn liefde voor de muziek terug te winnen. Hij wilde eigenlijk niet meer zingen, vanwege de vele grappen die over zijn stem werden gemaakt. “Waaronder collega’s die zelf met een playbackband het land ingaan en mijn talent in twijfel trokken. Maar ik begon ooit op m’n 14e volledig onverwacht en bouwde een carrière op die mij de roem en rijkdom brachten waar ik van droomde. Ik ben nu sterk genoeg om al die negatieve commentaren te weerstaan en op zoek te gaan naar dat wat ik het beste kan en dat is zingen.”

Mocht de arts goed nieuws voor Gordon hebben en vertellen dat zijn stem niet is beschadigd, dan gaat hij vol aan de bak voor een terugkeer op het podium. “Sterker dan ooit! Ik schreef in de kliniek zeven mooie en steengoede liedjes waarvan er eentje ‘De heling’ heet en zo noem ik dan mijn eventuele comebackalbum volgend jaar.”