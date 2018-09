GOOSE brengt 80.000 euro op voor 'Music For Life' EDA

30 september 2018

11u46

Bron: StuBru 0 Muziek 'Music For Life' draait al volop warm voor een nieuwe 'De Warmste Week'. Die bereikt traditiegetrouw de week voor Kerst haar hoogtepunt, maar elektrorockband GOOSE deed afgelopen weekend al hun duit in het zakje.

Een exclusief benefietconcert van GOOSE, het zal wel zijn dat daar volk op afkomt. De elektrorockband deed niet alleen afgelopen zomer de Dance Hall op Pukkelpop ontploffen, maar maakte afgelopen weekend ook Kortrijk extra warm. Samen met de stad organiseerde ze GOOSE NONSTOP For Life. Het initiatief bracht maar liefst 80 000 euro op voor 'De Warmste Week' van 'Music For Life'.

De opbrengst van de ticketverkoop van GOOSE NONSTOP For Life gaat integraal naar vzw Artsen Zonder Grenzen om de strijd te voeren tegen HIV in Zuid-Afrika. Bovendien vond het evenement plaats op het Nelson Mandelaplein in Kortrijk, en dat is volgens GOOSE niet toevallig. "Nelson Mandela stak zijn schouders onder de HIV-problematiek, en wij zijn blij dat wij dat op onze beurt ook mogen doen." klinkt het.