Goede vriend James Taylor hint op terugkeer Joni Mitchell na hersenbloeding: “Het is geweldig om te zien” SDE

18 februari 2020

17u59

Bron: The Guardian 0 Muziek Het lijkt erop dat de Canadese zanger Joni Mitchell (76) binnenkort haar rentree gaat maken en nieuwe muziek zal uitbrengen. Daarop hint haar goede vriend, zanger James Taylor (71), in een interview met de Britse krant The Guardian.

Volgens Taylor gaat het goed met Mitchell na de hersenbloeding die haar in 2015 trof. “Ze kwam recent nog naar een show van me in de Hollywood Bowl, wat nogal uitzonderlijk voor haar is. Maar ze is herstellende, ze komt terug - en het is prachtig dat ze dat kan. Ik ben benieuwd wat ze ons daarover zal kunnen vertellen”, klinkt het mysterieus. En ja, dan heeft Taylor het wel degelijk over een muzikale comeback, bevestigt hij. "Ik denk dat zij muzikaal ook terugkomt. Het is geweldig om te zien hoe ze weer aan de oppervlakte verschijnt."

Mitchell werd in 2015 getroffen door een hersenbloeding. Ze woonde op dat moment alleen en lag drie dagen op de grond voordat ze werd gevonden. De laatste tijd is ze weer een paar keer in het openbaar gezien, maar de Canadese zangeres heeft sinds haar hersenbloeding niet meer in het openbaar gesproken of gezongen.

Haar laatste album met nieuw werk dateert van 2007. In 2014 kwam wel de verzamelbox ‘Love Has Many Faces’ uit, met 39 bijzondere nummers die ze al eerder had uitgebracht.