Goed nieuws voor Gentse luisteraars TOPradio mvdb

21u43

Bron: AVS 3 Facebook Muziek Er is goed nieuws voor de fans van TOPradio in de brede omgeving rond Gent. Sinds deze ochtend is hun favoriete zender opnieuw te horen via de normale FM-band, zo meldt de regionale zender AVS.

In Gent gingen de radiomakers aankloppen bij de collega's van de lokale Radio Plus. Die radiozender verandert van naam en format, waardoor TOPradio toch zo in de ether blijft. "Volledig binnen de wet", luidt het bij de radiozender. De Vlaamse regulator voor de Media zoekt nu uit of dat effectief zo is.

Bij de verdeling van de frequenties op de FM-band greep TOPradio naast een nieuwe licentie. De Vlaamse dance-zender haalde via crowdfunding 100.000 euro op waardoor het radiostation nog minstens een jaar lang kan blijven uitzenden op DAB+ en online. Maar voortaan kan het in de Gentse regio nu ook via 107.7 en 106.8 mhz.