Goed nieuws voor fans van Ariana Grande: "Ja, ik ben nieuwe muziek aan het opnemen" MVO

07u54 0 AP Ariana Grande Muziek Fans van Ariana Grande (24) wachten al een tijdje rusteloos op nieuwe muziek van de jonge popzangeres. Dat wachten is nu eindelijk voorbij, zo liet Grande zelf weten via haar Instagram-stories.

De 'One Last Time'-zangeres kondigde via Instagram aan dat ze opnieuw in de studio zit ter voorbereiding van een nieuw album.

De reactie kwam er nadat er een valse foto van haar in de studio werd gedeeld op sociale media. "Ik ben er vrij zeker van dat dit beeld ofwel heel oud ofwel fake is," aldus Ariana. "Als jullie bevestiging wilden dat ik weer aan het schrijven was, waarom vroegen jullie dat dan niet gewoon?" In ruil postte ze een splinternieuwe, echte foto van haar werk in de studio.

Eerder dit jaar was Grande nog het slachtoffer van een terroristische aanslag die tijdens haar concert in Manchester werd gepleegd. Ze organiseerde daarna een benefietconcert ten voordele van de families van de slachtoffers.

Instagram Ariana Grande zit weer in de studio.

Instagram Ariana Grande zit weer in de studio.

Instagram Ariana Grande zit weer in de studio.