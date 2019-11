Goed nieuws voor de fans: Tenacious D komt na 5 jaar nog eens naar België KD

11 november 2019

11u16 0 Muziek Jack Black en Kyle Gass komen naar België. De twee muzikanten zullen op 24 februari optreden met hun band Tenacious D. Dat is uniek, want het is de tweede keer ooit dat de groep ons land aandoet. De laatste keer was in 2015.

Op maandag 24 februari 2020 speelt Tenacious D in Vorst Nationaal. De groep zal er hun nieuwe plaat ‘Post-Apocalypto’ voorstellen. De ticketverkoop start op vrijdag 15 november om 10 uur. Dat het concert snel zal uitverkocht zijn, staat in de sterren geschreven. Fans moesten vijf jaar wachten om de band nog eens in ons land te zien.