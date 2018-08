Goed nieuws voor de fans! Er komt een extra Carpool Karaoke met Paul McCartney SD

08 augustus 2018

07u03

Bron: ANP 0 Muziek De uitzending van James Corden's Carpool Karaoke met Paul McCartney voor 'The Late Late Show' was zo'n doorslaand succes dat zender CBS heeft besloten nog een aflevering uit te zenden, met daarin beeld dat nog niet eerder vertoond is.

In de eerste aflevering nam Corden de Beatle mee naar zijn geboorteplaats Liverpool, waar ze een aantal memorable plekken bezochten, zoals het geboortehuis van McCartney en Penny Lane. Als verrassing gaf Paul aan het einde een optreden in de kroeg waar hij vroeger ook zong.

De video met McCartney kreeg via Facebook en YouTube ruim 130 miljoen views, wat zender CBS deed besluiten nog een extra uur uit te zenden van het gedraaide materiaal. De aflevering wordt op 20 augustus uitgezonden in Amerika.

Volgens veel kijkers van 'The Late Late Show' was dit de beste Carpool Karaoke ooit van James Corden en kan hij deze niet meer overtreffen. Ondanks alle positieve reacties, is het niet de aflevering met de hoogste kijkcijfers. Adele was goed voor ruim 183 miljoen views en Justin Bieber bereikte er 135 miljoen.