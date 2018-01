Goed nieuws voor de fans, de Beastie Boys brengen hun memoires uit DBJ

10u56

Bron: ANP 0 anp De Beastie Boys. Muziek Het langverwachte boek met memoires van de Beastie Boys komt er eindelijk aan. Beastie Boy Mike D liet in een interview uitgezonden op Beats 1 weten dat het nog titelloze boek dit najaar uitkomt.

De twee overgebleven leden van de New Yorkse hiphopgroep begonnen in 2013 aan het boek, dat eigenlijk in 2015 uit zou komen. Mike D liet echter weten dat ze nog steeds aan het boek werken en het verfijnen. "We gaan het eindelijk afmaken en het gaat uitkomen. Zoals zoveel dingen waar we aan beginnen, zijn er veel valse starten en, eerlijk gezegd, we realiseerden ons dat de richting die we ingingen niet de juiste was."

Hij verduidelijkt dat het niet een typische muzikale biografie wordt: "We zijn geen echte boekenschrijvers." Volgens hem draait het meer om het weergeven van de tijdsperiode en de omgeving. "Om ons verhaal te vertellen moeten we de culturele geschiedenis schetsen van waar we vandaan kwamen," legt hij uit. "Dus New York City in de jaren tachtig, je had al deze ongelooflijke, opwindende muziek, kunst, film. Alles moet samenkomen om het te kunnen uitleggen."

De memoires gaan niet alleen over de geschiedenis van de groep, van de begintijd tot aan de hoogtepunten zoals de opname in de Rock and Roll Hall of Fame, maar ook over de dood van mede-oprichter Adam Yauch (alias MCA) in 2012. De Beastie Boys werd meer dan dertig jaar geleden opgericht door Mike Diamond, Adam Horowitz en Adam Yauch. Ze kenden elkaar van school. In 1986 kwam hun debuutalbum uit, met de bekende hit '(You Gotta) Fight For Your Right (To Party)'.