Goed nieuws voor de fans: Angèle kondigt extra concert aan in Paleis 12 KD

27 september 2019

10u55 0 Muziek Haar eerste twee concerten in Paleis 12, die gepland staan op 19 november en 9 februari, zijn al even uitverkocht. Daarom pakt Angèle uit met een derde concert op dinsdag 21 januari. De organisatie benadrukt dat dit het laatste in die reeks is. Er worden geen data meer toegevoegd.

Angèle is zonder twijfel de meest bejubelde Franstalige artieste van het jaar in België. Het album ‘Brol’ blijft scoren en is bij ons zelfs goed voor viervoudig platina. In Frankrijk deed het nog beter en werd het met diamanten bekroond. Ook online rijgt ze de succes aan elkaar. Sommige van haar video’s werden al miljoen keren bekeken. Dat de zangeres ook live potten weet te breken, verbaast dus niet. Ze stond al in Vorst Nationaal, staat begin november in de Lotto Arena en verkocht Paleis 12 twee keer uit. Nu wil ze de zaal ook voor een derde keer volkrijgen. Tickets voor haar concert op 21 januari 2020 zijn vanaf morgen, zaterdag 28 september, om 10 uur verkrijgbaar op de site van Live Nation. De goedkoopste plaatsen kosten 32,20 euro. Voor de beste plekjes betaal je zes euro meer.