Goed nieuws: Stromae is bezig met een comeback

15 maart 2018

07u17 0 Muziek Paul Van Haver, beter bekend als zanger Stromae, is terug van weggeweest. Twee jaar geleden maakte hij bekend dat hij problemen had met zijn gezondheid en sindsdien viel hij haast nergens meer te bespeuren. Deze week werd hij echter gespot in een opnamestudio in Brussel.

Hij dook de laatste maanden weer op in Instagramfoto's en zelfs in een interview met modegoeroe Karl Lagerfeld. Hij werkte ook mee aan muziekproducties van andere artiesten, maar het is al van 2015 geleden dat hij zelf nog eens achter de microfoon stond. Daar komt nu verandering in, als we zijn bewegingen van de laatste weken correct interpreteren. Op zijn 33ste verjaardag werd Stromae gezien in Brussel, maar hij een videoclip opnam met de Franse rapper OrelSan.

Niet achter de schermen deze keer, maar als co-artiest van het nummer. Met andere woorden: Stromae gaat weer aan het zingen. Het nummer, dat 'La Pluie' zal gaan heten, is niet zijn eigen werk. Maar daar zou hij in alle stilte toch mee bezig zijn. Hij tekende een platendeal bij het Amerikaanse entertainmentbureau WME-IMG, dat zijn werk internationaal moet gaan promoten. Bovendien is Stromae ook op zoek naar dansers voor een clip die volgende maand in Parijs zal worden opgenomen... Een kruimelspoor dat wijst op één ding: een comback wacht om de hoek.

Wanneer we precies nieuw materiaal van de zanger mogen verwachten, is nog niet duidelijk.