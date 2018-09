Glennis Grace wint America's Got Talent niet Redactie

20 september 2018

04u00

Bron: ANP/BuzzE 1 Muziek De Nederlandse zangeres Glennis Grace is niet de winnaar geworden van de Amerikaanse talentenjacht America's Got Talent. De veertigjarige Amsterdamse zangeres werd in de finale door het Amerikaanse publiek niet bij de laatste vijf kanshebbers gekozen. Ze kreeg minder stemmen dan haar directe concurrent Brian Joseph King.

Glennis Grace zong dinsdagavond in de finaleshow het nummer Run van Snow Patrol en kreeg daarvoor een staande ovatie van jury en publiek. Amerikaanse tv-kijkers konden sinds dinsdagavond twaalf uur lang stemmen op hun favoriete finalist. Deze nacht trad Glennis nog een keer op. Ze deed een duet met de zangeres Bebe Rexha.

lees verder onder de tweet:

You’re going to be a MESS over this @BebeRexha and @GlennisGrace duet. 🤩 🙌 #AGTFinale pic.twitter.com/0tNmc3N4H9 America's Got Talent(@ AGT) link

Presentatrice Tyra Banks prees Glennis om haar kwaliteiten en vroeg een groot applaus voor haar. Ook Courtney Hadwin, een van de grote favorieten voor de winst, delfde het onderspit. Zij kreeg evenals Glennis niet genoeg stemmen om door te gaan.

De winnaar van het televisieprogramma gaat naar huis met een miljoen dollar en krijgt een eigen show in Las Vegas.

"Geen onontdekt talent"

Glennis Grace zag zich overigens nog genoodzaakt om de dag voor de finale een video op te nemen voor haar fans over haar carrière in Nederland. Op verschillende Amerikaanse sites wordt gesproken over het feit dat Grace geen onontdekt talent is, maar al vele jaren bekend is in haar thuisland. De zangeres zei in een videoboodschap dat ze inderdaad al jaren in Nederland als zangeres werkt, maar "er altijd van heeft gedroomd om over de hele wereld te zingen".