Glennis Grace: "Het is tien keer drukker dan voor mijn deelname aan 'America's Got Talent'"

17 oktober 2019

14u00

Bron: Story 0 Muziek De Nederlandse Glennis Grace (41) bewees vorig jaar haar immense zangtalent nog eens in ‘America’s Got Talent’, met een nummer van Whitney Houston. Nu brengt ze een heus eerbetoon aan de Amerikaanse popdiva in de Lotto Arena in Antwerpen. In Story reageert de zangeres op 8 korte vragen.

1. Kom je graag naar Vlaanderen?

éIk vind het altijd fijn om op te treden bij jullie. Vlamingen zijn een heel kritisch publiek voor artiesten. Maar als ze je leuk vinden, dan sluiten ze je voor altijd in hun hart.”

2. Hoe hard is je leven veranderd sinds je deelname aan ‘America’s Got Talent’?

“Het is tien keer drukker dan voordien, maar er komt stilaan wat regelmaat in. Ik weet ook beter dan ooit welke richting ik uit wil met mijn carrière. Of dat nu in Amerika, Nederland of elders in de wereld is. Ja, ik ben mezelf iets meer serieus gaan nemen.”

3. Wat wil je zeker leren aan je zoon Anthony Shane Majri (10)?

“Respect voor z’n medemens. En dat hij zich niet onder tafel laat lullen door mensen die denken dat hij iets niet kan. Nooit twijfelen en altijd in jezelf geloven. De wereld kent heel wat afgunstige types, maar ik hoop dat hij zich daar nooit iets van aantrekt.”

4. Waaraan ben je verslaafd?

“Veel mensen lusten het niet, maar ik vind radijsjes ongelooflijk lekker. Daar kan ik echt kilo’s van eten. De bittere smaak gecombineerd met een pittige en knapperige toets: heerlijk. Ik heb altijd wel rare verslavingen gehad, maar gelukkig zijn ze meestal gezond (lacht).”

5. Wat is het mooiste compliment dat je ooit hebt gekregen van een fan?

“Wat ik altijd fijn vind om te horen is dat ik anderen inspireer. En dat geldt blijkbaar vooral voor jonge meiden. Ik wil hun tonen dat ze altijd in hun dromen moeten blijven geloven. Sommige fans vertellen me zelfs dat mijn liedjes hun zelfvertrouwen boosten: heerlijk.”

6. Hoe sportief ben je?

“Vroeger was ik veel sportiever, maar ik probeer nog steeds regelmatig te gaan lopen. Zeker als ik weet dat ik een show van 2,5 uur moet geven, want dan sta ik heel de tijd te zingen en te dansen. Dan kan het geen kwaad om je uithoudingsvermogen te verhogen. En voor de rest leef ik ook vrij gezond. In tegenstelling tot Whitney Houston...”

7. Heb je het moeilijk met ouder worden?

“Elke dag die je krijgt is een cadeau, dus ik ben dankbaar dat ik ‘s morgens wakker word. Want je hoort soms helaas de vreselijkste verhalen – ook van jonge mensen.”

8. Wat vind je belangrijk in een relatie?

“Wederzijds respect en elkaars gelijke zijn. Het gevoel dat je op één level zit en samen groeit naar een toekomst. En niet te vergeten: humor. Elke dag moet je eens kunnen lachen. Al mag er af en toe ook met borden gegooid worden (lacht).”