Gitarist Lindsey Buckingham sluit reünie met Fleetwood Mac niet uit, maar “het ligt nu wat anders dan alle andere keren”

Gitarist Lindsey Buckingham heeft een minnelijke schikking getroffen met Fleetwood Mac, de rockgroep die hem vorig jaar aan de deur zette. Dat betekent dat het proces van Buckingham tegen de band niet doorgaat. De muzikant geeft aan dat hij openstaat voor een reünie. In een interview met CBS geeft hij ook een heel andere reden voor zijn ontslag dan de uitleg van Fleetwood Mac.

De 69-jarige artiest maakte tussen 1975 en 1987 deel uit van de band en keerde tien jaar later terug. Hij behoort niet tot de oprichters van Fleetwood Mac, maar schreef wel grote hits alsGo Your Own Way, The Chain en You Make Loving Fun. In april werd hij uit de band gezet, omdat hij niet mee op tournee wilde. Twee maanden geleden daagde hij de groep voor de rechter: hij eiste compensatie voor de gemiste inkomsten van een tournee die de band voor dit jaar gepland had staan.

Ondertussen werd de zaak in der minne geregeld. “Ik ben er blij genoeg mee”, vertelde Buckingham daarover aan CBS. “Ik probeer ernaar te kijken met enige mate van medeleven, enige mate van wijsheid.”

“Ultimatum van Nicks”

De overige Fleetwood Mac-leden - Stevie Nicks, Christine McVie, John McVie en Mick Fleetwood - beweren dat Buckingham een eventuele tournee wilde uitstellen tot eind 2019, iets wat ze zelf niet zagen zitten. Maar volgens Buckingham klopt dat niet, hij was immers wel bereid om zijn solotour te verzetten om tijd te maken voor de band. De echte reden is te vinden bij zangeres Stevie Nicks, beweert hij: zij zou de groep voor een ultimatum gesteld hebben, nadat ze vond dat hij gegrijnsd had tijdens haar toespraak op het MusiCares-evenement waar de band bekroond werd tot ‘2018 MusiCares Person of the Year’. Waarom dat precies de druppel was voor Nicks, weet Buckingham naar eigen zeggen niet. “Het houdt geen steek voor me”, zegt hij.

Buckingham en Nicks waren in 1975, toen ze zich aansloten bij Fleetwood Mac, een koppel en een muzikaal duo. Tijdens de opnames van het album Rumours gingen ze echter uit elkaar. De song Go Your Own Way gaat over hun breuk.

E-mail van Christine McVie

Sinds hij meer dan een jaar geleden werd ontslagen, heeft Buckingham niemand van de band nog gesproken. Enkele weken geleden kreeg hij wel een e-mail van Christine McVie. “Ze schreef me een e-mail en zei ‘Liefste Lindsey, weet dat ik hier niets mee te maken had. Weet dat ik je heel erg mis. Ik geloof dat Stevie diep in haar hart weet dat ze graag wil dat je naar huis komt.”

Hoewel Fleetwood Mac bekend staat om de turbulente onderlinge relaties van de bandleden, en muzikanten de voorbije 40 jaar meermaals vertrokken en terugkeerden, is Buckingham er niet zo zeker van dat hij ooit weer met de groep op het podium zal staan, al is hij daar wel toe bereid. “Het ligt een beetje anders deze keer”, zegt hij, al kan hij niet meteen zeggen waarin deze keer verschilt van alle anderen. “Ik ben niet echt iemand die graag terugblikt. Ik kijk graag vooruit en dat heeft me dit jaar zeker geholpen”, vertelt de gitarist, die in 2019 aan een nieuwe solotournee begint.