Gitarist Foo Fighters verkoopt 20 gitaren MVO

18 juli 2018

07u23

Bron: ANP 0 Muziek Gitarist Chris Shiflett van de Amerikaanse rockband Foo Fighters verkoopt twintig gitaren uit zijn persoonlijke collectie.

"Ik heb een overdaad aan gitaren die ik in de loop van de jaren heb gekregen. Ik heb meer gitaren dan ik kan bespelen. Het zou leuk zijn als de instrumenten een andere thuis vinden, waar iemand ze echt gaat bespelen en er krassen op gaat maken", zegt Shiflett op de website van het muziekblad Rolling Stone.

Een van de gitaren die de gitarist te koop aanbiedt is een Gibson Firebird V Reissue die gebruikt is voor de videoclip van het nummer 'All My Life'. De gitaren worden vanaf donderdag te koop aangeboden op de muzikale marktplaats Reverb.com.