Gitaar van Prince verkocht voor 600.000 euro

700.000 dollar of ruim 600.000 euro. Zoveel heeft een gitaar van de overleden popzanger Prince opgebracht bij een veiling in Los Angeles.

Het instrument ging onder de hamer bij Veilinghuis Julien’s, dat het stuk eerst schatte op zo'n 60.000 à 80.000 dollar. Om welk exemplaar het gaat? Een blauwgroene ‘Cloud’-gitaar, waarmee Prince eind jaren tachtig en begin jaren negentig op de planken stond.

Volgens de krant Star Tribune is het opgehaalde bedrag een record voor een Prince-gitaar. Over de identiteit van de koper koper is niets bekend.