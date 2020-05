Gitaar van Kurt Cobain uit MTV Unplugged binnenkort onder de hamer voor minstens 1 miljoen euro JOBR

12 mei 2020

11u26 0 Muziek Over een maand wordt in het Amerikaanse Beverly Hills een iconische gitaar van Nirvanafrontman Kurt Cobain geveild. Het gaat om de gitaar die Cobain bespeelde tijdens het MTV Unplugged concert in 1993. Bieden kan vanaf ongeveer een miljoen euro.

De gitaar is een Martin D-18E uit 1959, een half-akoestische gitaar waarvan slechts 300 exemplaren bestaan. De gitaar wordt verkocht in haar originele hoes, inclusief drie bagagelabels van luchtvaartmaatschappijen en een pakje gitaarsnaren van Cobain. Het instrument raakte bekend tijdens een iconisch MTV-concert in 1993.

MTV Unplugged

Het MTV Unplugged concert van Nirvana vond plaats in november 1993 in New York. Het is een van de bekendste, en volgens kenners een van de beste optredens van Nirvana ooit. De Unplugged reeks was een populaire concertreeks, georganiseerd door de muziekzender MTV. Het optreden van Nirvana in 1993 wordt beschouwd als een van de sterkste optredens van de reeks. Vijf maanden na het concert pleegde Cobain zelfmoord. Van de CD van het concert werden uiteindelijk meer dan vijf miljoen exemplaren verkocht.

Rock and roll

De iconische gitaar zal onder de hamer gaan in het veilinghuis Julien’s Auctions in Beverly Hills. Darren Julien, voorzitter van het veilighuis, is fier dat hij de verkoop kan organiseren. “De gitaar heeft een belangrijke plek in de geschiedenis van de rock and roll. Ze is dan ook bespeeld door een van de meest invloedrijke rockmuzikanten ter wereld, en dat op een memorabel muziekconcert”, aldus de voorzitter.

De gitaar zal 19 en 20 juni geveild worden. Vorig jaar nog werd het jasje dat Cobain droeg op het MTV-concert geveild voor een slordige 300.000 euro.