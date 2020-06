Gitaar van Kurt Cobain geveild voor recordbedrag van 6 miljoen dollar kv

21 juni 2020

02u00

Bron: Belga 0 Muziek Een gitaar van gewezen Nirvana-frontman Kurt Cobain is zaterdag voor 6,01 miljoen dollar (5,36 miljoen euro) geveild. Volgens het veilinghuis Julien's Auctions in Beverly Hills gaat het om het hoogste bedrag dat ooit op een openbare verkoop werd neergeteld voor een gitaar.

Het recordbedrag werd betaald voor de 1959 Martin D-18E, de gitaar die Cobain bespeelde tijdens de legendarische MTV Unplugged-sessie in 1993 in New York.

Dat optreden vond plaats vijf maanden voor de dood van Cobain (in 1994). Nirvana bracht er intussen klassieke songs zoals onder meer ‘About A Girl’, ‘Come As You Are’ en een cover van het David Bowie-nummer ‘The Man Who Sold The World’. Voor de start van de veiling hadden experts de waarde van het muziekinstrument op 1 à 2 miljoen dollar geraamd.



Het vorige recordbedrag voor een gitaar bedroeg 3,95 miljoen dollar, voor een Black Strat Fender Stratocaster van David Gilmour van Pink Floyd.