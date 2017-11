Gitaar van Bob Dylan voor bijna 400.000 dollar geveild rvl

22u40

Bron: Belga 0 AP Muziek Een gitaar van Bob Dylan (76) uit de jaren zestig is in de Verenigde Staten voor bijna 400.000 dollar (340.000 euro) geveild. De koper wilde anoniem blijven, aldus het veilighuis Heritage Auctions in Dallas (Texas) zondag. De geschatte waarde voor de akoestische gitaar van het merk Martin-D bedroeg 300.000 dollar.

De rocklegende heeft het muziekinstrument meer dan tien jaar bespeeld, klinkt het in de omschrijving. Een beroemd optreden met deze gitaar was dat van 1971 tijdens de door George Harrison georganiseerde benefiet "Concert for Bangladesh", waarbij Dylan songs als "Blowin' in the Wind" en "Mr. Tambourine Man" speelde.

"Het was een van zijn lievelingsgitaren", vertelde gitarenbouwer Larry Cragg in een mededeling. Hij had het instrument van Dylan in 1977 voor 500 dollar overgekocht en het daarna onder gecontroleerde temperatuur en luchtvochtigheid bewaard. Dylan was blijkbaar de laatste gebruiker die op de gitaar speelde. LRT/VEF/