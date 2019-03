Gio Kemper brengt Nederlandstalig album uit IDR

28 maart 2019

00u00 0 Muziek We kennen Giovanni - Gio - Kemper vooral als danser uit 'So You Think You Can Dance', als acteur uit de Studio 100-reeks 'Nachtwacht' en als de ex van Laura Tesoro. Nu wil de 27-jarige Nederlander ook in de muziekwereld doorbreken, met een Nederlandstalig album.

"Ik zing heel graag en heb het geluk dat ik al mijn ding mocht doen bij de Ketnetband en RFF, een partyband voor volwassenen", zegt Gio. "En dan was er ook nog 'Steracteur Sterartiest'. Toch bleef ik dromen van een echte solocarrière. Voor mij is dit dus een jongensdroom die in vervulling gaat, want ik ben sinds mijn twaalfde teksten aan het schrijven. Dat waren niet altijd pareltjes, maar je doet er wel ervaring mee op. Mijn muzikale wens kwam in een stroomversnelling terecht toen ik muzikant Stijn Tondeleir leerde kennen. Hij werkt onder andere samen met Laura Tesoro en Niels Destadsbader."

Hollandse Bruno Mars

Hoe Gio's muziek zal klinken? "Zelf omschrijf ik het als een mix van Bruno Mars, Justin Timberlake en Michael Jackson. Maar dan in het Nederlands. Je mag niet vergeten dat ik een Nederlander ben: die taal ligt me nu eenmaal beter dan het Engels. (lacht) Daarnaast is het belangrijk dat mijn muziek dansbaar is van bij de eerste noten. Zelf breng ik ook enkele choreografieën. Net als mijn band."

Met 'Bitterzoet', de eerste single van Gio, krijgen we alvast een voorsmaakje van zijn muzikale ambities. "Ik ben heel zenuwachtig voor de reactie van het publiek, maar ik ben vooral blij dat ik mijn muziek eindelijk kan laten horen. Ondanks mijn showbizzervaring blijft dit toch een sprong in het diepe, want muziek is iets heel persoonlijks. Ik hoop in eerste instantie dat mijn album aanslaat bij tieners, maar ik besef ook dat ik door 'Nachtwacht' nog heel wat jongere fans heb. Hopelijk groeien zij, net als hun ouders, mee in mijn verhaal."