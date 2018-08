Ghost Rockers kondigen hun afscheid aan TK

17 augustus 2018

11u52 0 Muziek Het einde van de Ghost Rockers is in zicht. De jeugdserie, die daarna uitmondde in een rondtourende muziekgroep, heeft zijn afscheid aangekondigd. In 2019 zit het erop voor Tinne Oltmans, Juan Gerlo, Elindo Avastia, Wout Verstappen en Marie Verhulst.

Sinds de start van Ghost Rockers in 2014 is het concept razend populair. Er volgden vier TV-reeksen, tal van gouden platen, vele awards, een film en ontelbare optredens.

Maar nu is de eindmeet in zicht en heeft de groep haar afscheid aangekondigd. "We zijn heel blij met alle kansen die we van Studio 100 en Ketnet hebben gekregen. Ghost Rockers was en is een fantastische periode in ons leven waar we met heel veel plezier en voldoening op kunnen terugkijken", besluiten de vijf in een persbericht.



Op 15 en 16 september staat de groep in De Shop in Antwerpen met hun allergrootste hits, en dat worden ook meteen de allerlaatste zaalshows. Volgend jaar nemen ze nog deel aan het festivalseizoen, maar daarna zit het er onheroepelijk op voor de Rockers.