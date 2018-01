Ghost, Arch Enemy, Diablo Blvd en nog 23 nieuwe namen op affiche Graspop sam

25 januari 2018

16u19 3 Muziek De affiche van de Graspop Metal Meeting is zo goed als compleet. De organisatie maakt nog 26 bands bekend, met als uitschieters Ghost, Arch Enemy en het Belgische Diablo Blvd.

Arch Enemy komt na het uitverkochte optreden in Antwerpen gisteren voor de achtste keer naar Dessel. Het bijzonder populaire Ghost komt ook al voor de vijfde keer langs, terwijl Alex Agnews Diablo Blvd ook al een vierde keer op de affiche staat.

De nieuwe namen bieden opnieuw veel afwisseling, en liefhebbers van obscurer en extremer werk komen zeker aan hun trekken met acts als Batushka, Carach Angren, Wolves In The Throne Room en het elektronische Perturbator.

Nog opvallend zijn de komst van Korn-frontman Jonathan Davis en L7, de in 2014 opnieuw opgerichte vrouwenband die begin jaren 90 een grote hit had met 'Pretend We're Dead'. In Dead Cross zien we oude bekenden Mike Patton (Faith No More) en superdrummer Dave Lombardo (ex-Slayer) terug.

Het populaire Nederlandse Dool komt voor het eerst naar Dessel. De charismatische frontvrouw Ryanne van Dorst is een heuse Bekende Nederlandse na haar deelname aan ‘Expeditie Robinson’. Ze outte zich ook als hermafrodiet, maar maakt bovenal erg goeie muziek.

De andere nieuwe namen zijn Accept, Baroness, Corrosion Of Conformity, Culture Abuse, Ego Kill Talent, Eisbrecher, Hollywood Undead, Mantar, Neurosis, Septicflesh, Shinedown, Skillet, Skindred, The Vintage Caravan en Tremonti.

Headliners op het festival zijn Guns N’ Roses, Iron Maiden, Volbeat en Ozzy Osbourne. Andere toppers zijn onder meer Avenged Sevenfold, Judas Priest, Hollywood Vampires, A Perfect Circle, Ayreon, Marilyn Manson en Parkway Drive. Het festival, in 2018 éénmalig vier dagen lang, vindt plaats van donderdag 21 juni tot zondag 24 juni in Dessel. Klik hier voor tickets.