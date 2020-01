Geweld, moord en muzikale successen: DaBaby is de meest controversiële rapper van het moment SDE

25 januari 2020

16u30

Bron: The Outline/The Guardian/Charlotte Agenda 0 Muziek Als er één rapper regelmatig de krantenkoppen haalt in thuisland Amerika, dan is het DaBaby (28) wel. Niet alleen omwille van zijn muzikale verwezenlijkingen - de man is onder meer genomineerd voor twee Grammy’s - maar ook vanwege zijn problemen met de wet.

Op een jaar tijd is DaBaby helemaal doorgebroken in de Verenigde Staten. Hij bracht maar liefst twee albums uit, waarvan de laatste, ‘Kirk’, meteen op nummer één in de hitlijst debuteerde. Vier singles belandden in de top 10, en ook achttien andere nummers behaalden de hitlijsten. DaBaby werkte al samen met grote namen als Nicki Minaj, Chance the Rapper en - meest recent - Camila Cabello en op Spotify werden zijn tracks meer dan een miljard keer beluisterd in 2019. Daarenboven mocht hij in december optreden in de gekende tv-show ‘Saturday Night Live’. Niet slecht voor een rapper uit North Carolina, een staat zonder noemenswaardige hiphopscène.

Interesse in geld

Als kind interesseerde de jonge DaBaby - echte naam Jonathan Lyndale Kirk - zich slechts voor één ding: geld. Zijn ouders waren al vroeg gescheiden en wanneer zijn vader het gezin alimentatie toestuurde, vroeg Jonathan zijn deel op: “In briefjes van een dollar. Ik liep dan rond met zo'n rolletje”, vertelt hij aan The Outline.” En wanneer de jongen in de lagere school een lijst met mogelijke beroepen onder ogen kreeg, was hij enkel geïnteresseerd in de salarissen. “Ik dacht: ‘Ik wil geen enkele van die dingen doen’. Maar ik ga ook geen nobody worden.” Om zijn ouders een plezier te doen, trok hij twee jaar lang naar de University of North Carolina. Het enige wat hij daar leerde, was dat hij goed was in rappen. “Wanneer ik iemand ontmoette met een microfoon, een computer en wat studiomateriaal, lieten ze me in het begin wat meedoen. Maar wanneer ik een nummer met hen maakte, bleek ik beter te zijn dan hen. Na een tijdje wilden ze geen liedjes meer met me maken."

(Lees verder onder de muziekvideo.)

Verloren jaren

Wat Jonathan na de universiteit precies gedaan heeft, blijft onduidelijk. “Geld verdienen", is het enige wat de rapper over die verloren jaren kwijt wil. Maar wie goed naar zijn teksten luistert, begrijpt dat hij zijn dagen grotendeels vulde met drugsdealen en met automatische geweren schieten. Rond 2016 besluit hij zich dan volop op zijn muziekcarrière te storten - toen nog onder de naam Baby Jesus. Die naam laat hij echter al snel vallen: “Je ziet dat er al veel controverse over me is", zegt hij daarover. “Stel je voor dat dan ook nog de naam Baby Jesus aan alles vast zou hangen.”

Zijn muziekcarrière nam al snel een vliegende start, niet in het minst dankzij zijn indrukwekkende werkethiek. “Ik wilde dat alles van mezelf was, en ik wilde dat alles vanaf nul gemaakt werd", zegt hij. En ook: “Ik heb zelf betaald voor elke video die ik ooit gemaakt heb. Budgetten van 100.000 dollar, 70.000 dollar, 60.000 dollar ... Ik heb dit jaar waarschijnlijk al zo'n half miljoen dollar aan video’s gespendeerd. Alleen ik. Maar ik wil geen genoegen nemen met minder. Met het type artiest dat ik kan zijn, met de creativiteit die ik heb, dat kan gewoon niet. Je kan niet valsspelen. Je krijgt wat je erin steekt.” Ook Caroline Diaz, directeur A&R bij platenmaatschappij Interscope, is onder de indruk. “Soms krijgen artiesten een contract en raken ze verstrikt in al het gedoe: ze zitten op sociale media, ze zien wat andere artiesten doen en ze raken afgeleid. Dat betekent dat je eigenlijk méér werk met ze hebt. Maar artiesten zoals DaBaby, die stoppen niet met werken. Hij slaapt niet.”

(Lees verder onder de foto.)

Een foto die is geplaatst door BABY JESUS (@dababy) op 13 jan. 2020 om 02:39 CET

Slechte reputatie

Toch heeft DaBaby een slechte reputatie. In juli 2019 werd hij aangeklaagd door een concertzaal omdat hij een optreden afgezegd had nadat zijn bodyguards een fan aanvielen. In december diende de rapper op zijn beurt een klacht in omdat de zaal volgens het contract zelf bodyguards had moeten voorzien. En toen hij diezelfde maand in Charlotte optrad, werd hij na zijn set opgewacht door politieagenten die zijn auto hadden doorzocht. Hij werd opgepakt voor bezit van marihuana en verzet tegen zijn arrestatie.

Wal-Mart

Maar zijn bekendste ‘wapenfeit’ was het gebeuren in Wal-Mart. Op 5 november 2018 hoorde een politieagent in Huntersville, North Carolina, plots geweerschoten uit de plaatselijke Wal-Mart komen. Toen hij aankwam, ontdekte hij de 19-jarige Jalyn Craig, die in de buik geschoten was. Jalyn werd ter plaatse doodverklaard. Op het moment van de feiten bevond ook DaBaby zich, samen met zijn vriendin Meme en hun twee kinderen, in de winkel. Al snel deden geruchten de ronde dat de rapper Jalyn neergeschoten zou hebben, nadat de man zijn juwelen had proberen te stelen. In een video die hij op Instagram Live postte, leek DaBaby die geruchten te bevestigen. Hij vertelde hoe hij aan het winkelen was toen twee mannen een geweer trokken. Daarna impliceerde hij dat hij zich verdedigd had door een van hen neer te schieten. “Laten we eens kijken wat jullie gedaan zouden hebben", voegde hij eraan toe. Uiteindelijk werd de rapper veroordeeld voor het dragen van een verborgen wapen, waarvoor hij een jaar probatie kreeg. Hij werd verder niet vervolgd, omdat niet voldoende kon worden aangetoond dat hij niet uit zelfverdediging handelde. In een interview met Outline zegt DaBaby er zelf nog over: “Als ik het niet gedaan had, zou ik hier waarschijnlijk niet meer geweest zijn. Nee, zou ik hier zeker niet meer geweest zijn.”

(Lees verder onder de foto.)

Ordinaire boeven

Het lijkt in ieder geval geen eenmalig incident. Charlotte Agenda, een website uit DaBaby’s woonplaats Charlotte, rekende uit dat hij de afgelopen tien jaar maar liefst 20 keer in aanraking kwam met de politie - ontmoetingen die uitliepen op een arrestatie of dagvaarding, want dat zijn de enige waarvan een openbaar verslag wordt opgemaakt. Volgens de manager van DaBaby, Arnold Taylor, zoekt de politie hem echter actief op. “Het is triestig want we willen niet het soort artiest zijn dat groot wordt en daarna naar Californië verhuist. We proberen echt hier te blijven omdat ik het gevoel heb dat dat belangrijk is. Maar het is niet fijn wanneer je telkens aan de kant wordt gezet en onderzocht wordt zoals ordinaire boeven.” En ook: “We zitten echt op het punt dat we geen shows meer kunnen doen in Charlotte.”

Toch is DaBaby niet het onschuldige lieverdje dat zijn manager wil promoten. Begin januari belandde de rapper opnieuw in de cel voor geweldpleging. Hij en zijn crew zou een concertpromotor in elkaar hebben geslagen die hem nog 10.000 dollar schuldig was. Daarnaast stalen ze zijn iPhone, kredietkaart en 80 dollar. De man werd vervolgens overgoten met appelsap. Op Twitter verdedigde de rapper zichzelf: “De politie wil een slecht voorbeeld van me maken. Maar in werkelijkheid ben ik het meest positieve voorbeeld dat de stad Charlotte heeft. In het bijzonder voor iedereen in de straten van Charlotte en voor de kinderen.”

(Lees verder onder de Tweet.)

Goede uitleg

Enkele dagen geleden ging DaBaby dan weer nogal hardhandig om met een hotelmedewerker. De video van het incident verscheen op roddelwebsite TMZ. Maar ook hier heeft de rapper een goede uitleg voor. “De hotelmedewerker die ik ‘geduwd’ zou hebben, kwam buiten het hotel naar me toe en vroeg of hij een video kon maken van mij en mijn 2-jarige dochter", schrijft hij op Instagram. “Ik zei rustig nee en legde uit dat die video de veiligheid van mij en mijn kind in gevaar zou brengen, omdat iedereen op sociale media dan zou weten waar we verbleven." Maar de man zou naar verluidt het verzoek van DaBaby genegeerd hebben en van wat verder toch gefilmd hebben. “Toen ik het hotel binnenkwam, liet ik hem duidelijk verstaan dat geen enkele video het waard is om de veiligheid van mijn dochter voor in gevaar te brengen", legt DaBaby vervolgens uit.

De rapper laat het in ieder geval allemaal niet aan zijn hart komen. Dit weekend focust hij zich vooral op de Grammy Awards. Zondag kan hij er voor het eerst in zijn korte maar explosieve carrière twee winnen: ‘beste rap performance’ en ‘beste rapnummer’ voor zijn wereldhit ‘Suge’. En ondanks de controverse rond zijn persoon zou het niet onverdiend zijn als hij wint. Want rappen, dat kan hij maar al te goed.