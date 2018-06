Get Ready prijkt voor tweede jaar op rij helemaal bovenaan de Foute 128 TDS

29 juni 2018

19u05

Bron: QMUSIC 0 Muziek Ook dit jaar stemden de Qmusic-luisteraars ‘Diep’ van Get Ready! opnieuw op nummer 1 in de Foute 128, de hitlijst met de 128 foutste nummers. De Belgische boyband, die vorig jaar nog een comeback maakte, heeft dus niet aan populariteit ingeboet.

De vier mannen, Koen, Jimmy, Glenn en Jean-Marie, trokken hun foutste outfit aan en kwamen het nummer ook live brengen in studio bij dj’s Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe. Als opwarming voor de Foute Party vanavond, presenteerden Maarten en Dorothee een hele dag - van 06.00 tot 18.00 – de mafste hitlijst van Vlaanderen.

‘Les Lacs Du Connemara’ van Michel Sardou steeg één plaats en kaapt zo de tweede plaats weg. Dé huwelijksklassieker weet zich elk jaar in de top 5 te nestelen, maar kon al sinds 2013 geen eerste plaats meer afdwingen. Van zwaaien met servetten gaat het naar ‘Jump For Joy’ van 2 Unlimited op de derde plek. 2 Unlimited gaat er vier plaatsen op vooruit t.o.v. vorig jaar en bereikt zo voor het eerst de top 3. Plaats vier en vijf zijn respectievelijk voor Christoff met ‘Sweet Caroline’ en ‘Barbie Girl’ van Aqua.

Opvallend: de hoogste nieuwkomer dit jaar is Sam Gooris met ‘Laat Het Gras Maar Groeien’ in de Dorothee Vegas (Dorothee Dauwe) & Like Maarten (Maarten Vancoillie) remix. De remix komt binnen op nummer zestien. Ook Sam Gooris kwam zijn herwerkte nummer live brengen.

Naast Get Ready! kwamen er ook heel wat andere artiesten hun nummer live brengen bij Maarten en Dorothee: Samson & Gert, Dinky Toys, Yves Segers, Sandra Kim, K.I.A., 2 Fabiola, Sandra Kim, Luc Steeno, De Romeo’s en Christoff. Het Qmusic-ochtendtrio Sam De Bruyn, Heidi Van Tielen en Wim Oosterlinck ging ook een hele dag op pad met hun Foute Caravan om enkele bedrijven in Vlaanderen klaar te stomen voor het foutste feest van het jaar. Sam, Heidi en Wim kregen het gezelschap van Belle Perez, 2 Fabiola, Def Dames Dope en Captain Jack.

Dit is de top 10 van de Foute 128:

1. Get Ready! – Diep

2. Michel Sardou – Les Lacs Du Connemara

3. 2 Unlimited – Jump For Joy

4. Christoff – Sweet Caroline

5. Aqua – Barbie Girl

6. Marco Borsato – Dromen Zijn Bedrog

7. Captain Jack – Captain Jack

8. Bart Kaëll – Zeil Je Voor Het Eerst

9. Steps – 5, 6, 7, 8

10. Frans Bauer – Heb Je Even Voor Mij?