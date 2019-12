Gesigneerde microfoons K-pop-sensatie BTS onder de hamer SDE

28 december 2019

12u03

Bron: ANP 0 Muziek Voor het eerst worden memorabilia van K-Pop-sensatie BTS geveild. Zeven gesigneerde microfoons die door de zevenkoppige Zuid-Koreaanse boyband zijn gebruikt, gaan onder de hamer.

De veilingmeesters van Julien's Auctions verwachten volgens Reuters dat de microfoons voor een bedrag van tussen de 10.000 en 20.000 euro verkocht worden. De koper krijgt dan zeven microfoons, want ze kunnen op de veiling van volgende maand niet apart worden gekocht.

Volgens de veilingmeesters zijn de microfoons de eerste spullen die ooit van BTS zijn geveild. "Ze werden gebruikt tijdens de Love Yourself-tour tussen 2017 en dit jaar", zegt Martin Nolan, uitvoerend directeur van Julien's Auctions. Volgens Nolan zullen de microfoons in de loop der tijd alleen maar meer waard worden.

Goede doel

Naast de BTS-microfoons zullen ook gitaren worden geveild met de handtekeningen van artiesten als Taylor Swift, Harry Styles, Dave Grohl en Pete Townshend. Aerosmith-frontman Steven Tyler zal enkele van zijn kenmerkende sjaals verkopen, evenals een microfoonstandaard, terwijl gitarist Joe Perry een gesigneerde Joe Perry Gibson Les Paul Signature-gitaar veilt.

De online veiling van 24 januari wordt gehouden om geld in te zamelen voor het goede doel van de Recording Academy, MusiCares. Er kan al via de website van het veilinghuis op items worden geboden.

Beatles

BTS heeft zes jaar na het debuut in 2013 geleid tot een golf van Koreaanse popmuziek buiten Azië. De boyband werd in 2019 de eerste groep sinds de Beatles die drie nummer 1 albums in één jaar tijd scoorde in de albumlijst van het Amerikaanse Billboard.