Geruchten blijken te kloppen: “Genesis komt weer bij elkaar” MVO

04 maart 2020

14u27

Bron: ANP 24 Muziek Genesis maakt na dertien jaar een comeback. De resterende leden van de eertijds progressieve Britse rockgroep vinden elkaar terug om eind dit jaar door Groot-Brittannië te touren. Dat is de eerste keer in dertien jaar, zo heeft de groep op Twitter bekendgemaakt.

Collins, Rutherford en Banks, allen 69 jaar oud, vinden mekaar nu terug voor de ‘The Last Domino’- tournee die in november en december zal halthouden in Liverpool, Newcastle, Londen, Leeds, Birmingham, Manchester en Glasgow. Tickets zijn vanaf vrijdag beschikbaar. De drie krijgen assistentie op de drums van Nicholas, de achttienjarige zoon van Collins, en gitarist Daryl Stuermer die eerder al met Genesis, Phil Collins solo en Frida van ABBA werkte. De laatste keer dat het restant van Genesis in Europa en Noord-Amerika op tournee ging was in 2007. De groep heeft maar dan 130 miljoen albums verkocht.

Geschiedenis

Vanaf de tweede helft van de jaren zestig tot pakweg het midden van de jaren tachtig was Genesis samen met onder andere Yes vaandeldrager van de symfonische rock, wat grofweg neerkomt op langere en complexe nummers met veel tempo-en toonaardwisselingen. De groep scoorde met klassieke (al of niet concept-)albums als ‘Foxtrot’, ‘Selling Engeland by the Pund’ en ‘The Lamb Lies Down on Broadway’.

In 1976 verliet leadzanger Peter Gabriel de groep waarna drummer Phil Collins ook de microfoon naar zich toetrok. Als kwartet scoorde Genesis nog met albums als ‘Trick of the Tail’. In 1977 stapte ook gitarist Steve Hackett op, waardoor de groep een trio werd. Naast Collins bestond dit toetsenist Tony Banks en bassist/gitarist Mike Rutferford.

Midden de jaren tachtig verschoof het accent naar een meer poppy aanpak, met een single-hit als ‘I Can’t Dance’ als uitgesproken voorbeeld. Onderwijl bouwde Collins een zeer succesvolle solocarrière uit, met meer dan 100 miljoen verkochte albums, en om in 1996 Genesis te verlaten.

Geruchten

Het gerucht over een hereniging liep al langer. BBC Radio 2 twitterde dinsdag dat er woensdagochtend “een band” in de studio langskwam om te vertellen over een reünie. Meteen al vermoedde men dat het om Genesis ging.

Collins zei eerder al interesse te hebben in een comeback, maar dan alleen als zijn zoon de drums voor zijn rekening neemt. De zanger, die bij de band begon als drummer en daar later ook bij ging zingen, kan door een beschadiging aan zijn zenuwen niet zelf meer spelen. Collins krijgt nu zijn wens en mag samen met zijn zoon op tour.