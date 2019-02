Gers Pardoel werkt hard aan show in Lotto Arena: “Voor ik begin denk ik altijd: misschien heeft ­iemand zijn laatste centen hieraan gespendeerd” MVO

16 februari 2019

08u02

Bron: Nieuwsblad 0 Muziek De Nederlandse zanger Gers Pardoel werkt hard aan zijn nieuwe show in de Belgische Lotto Arena. Op 23 maart staat hij daar op het podium met zijn concert ‘Vuurwerk’.

“Voor ik het podium opstap, denk ik altijd: misschien heeft ­iemand zijn laatste centen hieraan gespendeerd”, zegt hij in Het Nieuwsblad. “Dus ik wil het publiek iets nieuws geven. Nog grootser dan vorig jaar. We zijn de show helemaal in elkaar aan het zetten. Welke liedjes gaan we spelen? In welke volgorde? Wat voor visuals komen daarbij? Allemaal heel technisch. Maar het moet juist zitten.”

“Een concert als dit is een bedanking voor alle Belgische fans”, legt hij uit. Naar eigen zeggen is hij namelijk nogal fan van de Belgische mentaliteit. “Jullie zijn een heel lief volk. Heel hoffelijk, heel beleefd. Maar dan kunnen jullie ineens ook heel scherp uit de hoek komen. Die onvoorspelbaarheid vind ik geweldig.”