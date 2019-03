Gers Pardoel raakt goed ingeburgerd in ons land: "Opnieuw in Lotto Arena én samenwerking met Vlaamse artiest" Redactie

08 maart 2019

00u00 0 Muziek Gers Pardoel (37) is in topvorm. De Nederlander schrijft volop aan een nieuw album, werkte met Jan Smit mee aan de nieuwe single van Ali B en bereidt zijn show 'Vuurwerk' voor, waarmee hij op 23 maart in de Lotto Arena staat. Daarnaast heeft hij ook muzikale plannen met een nog onbekende Vlaamse artiest.

Wie zijn concertreeks op voorhand 'Vuurwerk' noemt, is haast verplicht om er een knallend feest van te maken. "Wees daar maar zeker van, ja", lacht Gers Pardoel. Onze muzikale noorderbuur is momenteel volop aan het repeteren. "We zijn de visuals, die echt spectaculair gaan zijn, aan het afstemmen op de muziek. Ik zal weer met mijn band op het podium staan en we zullen heel wat hits brengen. Uiteraard zit 'Ik neem je mee' erbij. Maar we gaan ook andere versies laten horen van de gekende liedjes én er zullen ook nieuwe nummers te horen zijn. Spannend, hé?" Vorig jaar stond Gers al twee keer in een uitverkochte Lotto Arena, goed voor 13.500 fans. "Ik vond dat zo'n leuke ervaring dat ik het meteen opnieuw wilde."

Toch laat Gers dit jaar maar één keer de Lotto Arena vollopen. "Ik vind dat prima zo. Ik ben een dankbaar man. Mensen vragen me weleens waarom ik het Sportpaleis niet probeer. Dat komt er misschien ooit wel van. Maar eerlijk? Ik sta liever zo dicht mogelijk bij mijn publiek, ik hou het graag intiem", zegt hij. "Ik hoop er in de Lotto Arena nu wel graag een jaarlijks feestje van te maken."

Tussen alle repetities is Gers ook aan een nieuw album bezig - zijn vierde al. "Voor het concert in de Lotto Arena ga ik nog een nieuw nummer uitbrengen", vertelt hij. Wanneer het volledige album volgt? "Dat weet ik nog niet, sowieso wel ergens dit jaar. Maar ik wil niks overhaasten, dat is zelden goed. (lacht)"

Vlinders

Begin februari bracht Gers samen met de Nederlandse rapper Ali B en Jan Smit 'Vlinders' uit. Maar waar wíj vooral op zitten te wachten: wanneer gaat Gers nu eens in zee met een Vlaming? Hij is hier nu toch al helemaal ingeburgerd. "Binnenkort", lacht hij. "Nee, serieus. Ik ben daar écht mee bezig. Er zijn plannen om een single te maken met een Vlaamse artiest. Ik vind dat jullie zoveel talent hebben hier, het zou zonde zijn om daar niks mee te doen", vertelt hij. Met wie? "Dat zijn we volop aan het bekijken. Voorlopig blijft dat nog een verrassing, ik hou het graag een beetje spannend. (lacht)"

