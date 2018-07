Gers Pardoel: "Opgefokt gastje, kortgeschoren koppie: dat was ik. Tot rap mijn uitlaatklep werd" Sander Van Den Broecke

20 juli 2018

00u00

Bron: HLN 0 Muziek Het gaat goed met Gers Pardoel (37). Zo gaat dat wanneer zijn agenda overloopt. Lekker veel optredens, werken aan een nieuwe plaat, beats maken voor andere artiesten: het is druk en dat heeft hyperactieve Gers graag. De dagen dat zijn eigen succes hem in een halve depressie duwde, zijn voorbij. "Ik weet weer waarom ik dit zo leuk vind."

"Heftige dagen, joh", zegt Gers Pardoel. Hij zit bij een koffie op een terras aan de Piushaven in zijn woonplaats Tilburg. De zon schijnt, de wind waait zacht, hij geniet ervan. "Heerlijk gewoon. De voorbije dagen heb ik vooral in de auto en studio's gezeten. Amsterdam, Gent, radiostudio, studio bij me thuis, ik dacht: 'Dat interview, dat doen we lekker buiten.'" En toch hebben de voorbije dagen hem deugd gedaan. De show op de Gentse Feesten was "vet" en in Nederland lijkt de ep 'Juli' die hij heeft gemaakt met zijn protegé Mennoboomin aan te slaan. En dat is alweer een tijdje geleden, dat Gers Pardoel sant in eigen land was.

Je agenda liegt niet: voor elk optreden in Nederland doe je er zeker tien in Vlaanderen. Je bent populairder bij ons dan in eigen land.

"Dat is zo sinds ik heb meegedaan aan 'Liefde voor muziek'. En net omdat het zo lang heeft geduurd om bij jullie echt helemaal door te breken, vind ik het twee keer zo leuk. 't Is helemaal top."

Doet het ook niet een beetje pijn dat je over de grens meer gewaardeerd wordt? Van iemand die de kaart van Nederland op zijn lijf heeft laten tatoeëren zou je denken van wel.

"Een heel klein beetje wel, ik ben een echte Hollander, ik ben daar ook trots op, maar ik zit er niet echt mee. Ik ben erachter gekomen dat mijn mentaliteit wellicht beter past bij de Vlamingen. Jullie hechten aan andere dingen waarde dan de doorsnee Nederlander. Rustig, niet te veel blaaskaakgedrag, bescheiden. En altijd klaar voor een feest, dat ook. In Nederland wachten de mensen veel meer af. Staan ze daar met de armen gekruist kritisch te luisteren tot ik er zelf een feest van maak. Alsof ze een recensent zijn of zo, weetjewel? 'Oh, dat regeltje heeft-ie toch niet helemaal zuiver gezongen.' In Vlaanderen is het feest vaak al begonnen nog voor ik één noot heb gezongen."

"Jullie zijn gewoon losser. Hoe kan ik het uitleggen? Als Nederland een nette broek is, dan is België een gescheurde jeans met rafels. Maar die zijn toch vet? Dat zijn toch de broeken die we nu allemaal willen?"

