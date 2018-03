Gers Pardoel op 23 maart opnieuw in Lotto Arena na vurig incident MVO

20 maart 2018

10u10 0 Muziek De Lotto Arena liep op 17 en 18 maart helemaal vol voor de eerste grote arenaconcerten van de Nederlandse rapper Gers Pardoel. Hoewel er zich een ongelukkig incidentje voordeed waarbij zijn kleren in brand schoten, ziet hij het toch zitten om het allemaal nog een keer over te doen. Daarom komt Gers op zaterdag 23 maart 2019 terug naar de Lotto Arena.

Gers Pardoel duikt, na zijn concerten in de Lotto Arena, in november het theater in met zijn nieuwe show 'Bijzonder', op vrijdag 9 november in Capitole Gent, zaterdag 10 november in Ethias Theater Hasselt en zaterdag 17 november in Stadsschouwburg Antwerpen. Op 16 november brengt hij deze theatershow ook in de Ancienne Belgique. In een studiosetting zal hij leuke anekdotes en straffe verhalen vertellen over hoe zijn leven veranderde van keukenboer naar artiest en over de totstandkoming van zijn grote hits.

Volgend jaar, op zaterdag 23 maart, komt Gers terug naar de Lotto Arena en ook daar kijkt hij naar uit. "Ik beloof dat we het nog gekker maken, met nog meer vuurwerk, maar ik ga niet in de buurt staan", liet hij zich maandagmorgen 19 maart ontvallen tijdens een gesprek met Peter Van de Veire op MNM.

Gers Pardoel in de Lotto Arena op zaterdag 23 maart 2019 om 20.00 uur. Kaarten: 25, 30, 35 en 40 euro via Tele Ticket Service, www.teleticketservice.com en www.lotto-arena.be.