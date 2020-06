Gepensioneerde Luc Janssen gaat opnieuw presenteren op radiozender Willy SDE

22 juni 2020

12u30 1 Muziek Eigenlijk is Luc Janssen (65) sinds februari vorig jaar met pensioen, maar deze zomer zal het radio-icoon opnieuw te beluisteren zijn. Samen met z'n zoon Eppo (44) zal hij vanaf 3 juli elke vrijdag te horen zijn op radiozender Willy.

Het nieuwe radioprogramma van Luc Janssen en z'n zoon Eppo kreeg de toepasselijke naam ‘Janssen & Janssen’. Vanaf 3 juli zijn beide heren elke vrijdag tussen 16u00 en 17u00 te horen bij radiozender Willy. Eppo kiest de platen en Luc praat ze aan elkaar.

“Ik ben dan wel met pensioen, maar voor Willy maak ik graag een uitzondering”, laat Luc weten. “We hebben voor ons programma van de ‘opper-Willy’ echt volledig carte blanche gekregen. Zowel Eppo als ik hebben een uit de kluiten gewassen muziekcollectie en we zijn altijd op zoek naar nieuwe dingen. Het programma wordt dus een mix van oude en nieuwe muziek.” Ook zoon Eppo heeft er zin in: “Normaal stond ik deze zomer op de Pukkelpopweide, waar ik mee de affiche samenstel. Maar driewerf helaas, corona stak er een stokje voor. Tijd om een oude liefde op te zoeken: de radio. En met wie beter dan met de meest vertrouwde stem die ik ken. We hebben er superveel zin in!”

‘Janssen & Janssen’, vanaf 3 juli elke vrijdag tussen 16u en 17u op radiozender Willy, te beluisteren via willy.radio, DAB+, het Radioplayer-platform, via Google Home (commando: ‘Praat met Willy radio’) en via Telenet kanaal 931.