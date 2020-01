Genomineerd voor beste nieuwe artiest bij de Grammy’s, maar wie is Rosalía? LV

26 januari 2020

16u00 0 Muziek Rosalía Vila Tobela, of gewoon in ‘t kort Rosalía, is volop bezig met het veroveren van de muziekindustrie. De 26-jarige zangeres slaagt erin om Andalusische flamencomuziek mainstream te maken, en dat deden nog maar weinig muzikanten haar voor. Nu ze kans maakt op de award voor ‘Beste nieuwe artiest’ op de Grammy’s, ligt de wereld aan haar voeten.

Vanavond zal Rosalía op de Grammy Awards optreden, en daarbovenop maakt ze kans op een beeldje voor ‘Beste nieuwe artiest’. De categorie werd nog nooit door een latin artist gewonnen, en al zeker niet eentje die flamencomuziek maakt. We hebben duidelijk het laatste nog niet gehoord van de Spaanse furie, want de meeste winnaars zijn intussen uitgegroeid tot wereldsterren: Sam Smith, Adele en Mariah Carey gingen haar al voor. Maar hoe komt het dat Rosalía slaagt in het onmogelijke?

Mentor

Rosalía is afkomstig uit Barcelona, en groeide op met heel wat muzikale invloeden. Al op jonge leeftijd ging ze optreden in bars, restaurants en zelfs op trouwfeesten. Ze waagde ook een gok door mee te doen aan een talentenjacht, maar haalde de finale niet. Toch bleef ze een muzikale carrière ambiëren, en besloot ze flamenco te gaan studeren in de Catalaanse hoofdstad. Daar werd José Miguel ‘El Chiqui’ Vizcaya haar mentor, wat uitzonderlijk was, want de beroemde muzikant accepteert maar één student tegelijkertijd. Het is dan ook niet erg verbazend dat hij een sleutelfiguur werd voor de zangeres en veel invloed had op haar muziek.

Als bachelorproef creëerde de zangeres het album ‘El mal querer’ of ‘de slechte liefde’, dat een gedoemd liefdesverhaal vertelt. Het werd beschreven als een mix van flamenco, reggaeton, R&B en popmuziek. Hoogst experimenteel dus, maar critici konden het wel smaken. Het was voor het eerst dat een artiest het aandurfde om flamenco in popdeuntjes te verwerken. “Ik componeer mijn muziek binnen het kader van flamenco”, vertelde ze aan Dazed. Heiligschennis volgens sommige Catalanen, maar een openbaring voor de wereld. Rosalía’s muziek begon zich als een lopend vuurtje te verspreiden en werd opvallend genoeg ook gesmaakt buiten de Spaanse grenzen. Rosalía kwam nog maar net van de schoolbanken, mét diploma in de hand, toen ze werd gekatapulteerd naar de spotlights.

(Lees verder onder de video.)

Flamenco

Het was de single ‘Malamente’ die potten brak. Het Amerikaanse muziekblad Billboard riep het zelfs uit tot één van de nummers die de 10's vormgaf. Maar het bracht ook controverse met zich mee: Rosalía werd beschuldigd van culturele toe-eigening, door het gebruik van elementen van de Gitanos, een zigeunergroep in Spanje. Die konden er niet mee lachen dat de zangeres, als niet-zigeuner, door de media naar voren werd geschoven als ‘de restaurateur van flamenco’. Anderzijds kreeg ze heel wat lof omdat ze erin slaagde om deze muziek naar het wereldpodium te brengen. Hoewel dat niet de enige reden voor haar succes is, want ze heeft het allemaal: een dijk van een stem, een podiumpresence om u tegen te zeggen en tonnen uitstraling. Dat bewees ze al meerdere keren, bijvoorbeeld tijdens de MTV European Music Awards, waar ze een traditioneel flamenco-optreden in een hip jasje bracht.

Hoewel El Chiqui als mentor aan haar zijde stond, deed de getalenteerde Rosalía op muzikaal vlak bijna alles alleen, met haar eigen budget dan nog. “Ik componeer, produceer en arrangeer. Ik treed niet gewoon op. Ik speel de keyboard, bas...”, onthulde ze aan Pitchfork. “Aan het einde van de dag ben ik degene die er haar botten aan verslijt.” Zo werden haar beide albums geschreven en opgenomen zonder de hulp van een platenmaatschappij, wat op z’n minst bewonderenswaardig te noemen is voor muziek die in de hitlijsten belandde.

(Lees verder onder de foto.)

Girlpower

In de muziek van Rosalía zijn sporen van feminisme horen, maar die verwerkt ze steeds op een organische manier in haar muziek. De zangeres maakt van ‘women empowerment’ op andere manieren een prioriteit, bijvoorbeeld achter de schermen. Haar team bestaat stuk voor stuk uit (belangrijke) vrouwen. Zo behoren haar moeder en zus tot de ploeg, maar ook de dansers en achtergrondzangers zijn uitsluitend vrouwen. Tot haar manager toe, want Rebeca Léon is één van de drijvende krachten achter het succes van Rosalía. Léon was jarenlang de manager van reggaetonzanger J Balvin, die ze als superster heeft gelanceerd. Wanneer ze Rosalía ontmoette, was ze geïntrigeerd door haar gewaagde muzikale keuzes, en ook onder de indruk, want je maakt niet zomaar een album op eigen kracht en middelen.

Hoewel de zangeres met haar eigen centen de muziek produceerde, besefte Rebeca dat een videoclip opnemen te prijzig was om zelf te financieren. Dus stapte ze naar YouTube. Ze overtuigde het videoplatform van Rosalía’s potentieel en zorgde er zo voor dat de zangeres werd opgenomen in het ‘Foundry’-programma. Daarmee geeft YouTube beginnende artiesten een duwtje in de rug door middel van financiële ondersteuning, maar ook door kostbare kennis met ze te delen. Dua Lipa maakte bijvoorbeeld haar start door mee te doen aan dit initiatief, en het staat ook zeker aan de basis van Rosalía’s succes.

(Lees verder onder de video.)

Superster in de maak

In België mag de naam Rosalía voor sommigen misschien nog onbekend in de oren klinken, ze is wel bezig aan een opmars. De nummers ‘Con Altura’ en ‘Aute Cuture’ werden al goed onthaald, maar vooral haar laatste single ‘Yo x Ti, Tu x Mi’ was een hit. De plaat bereikte de hoogste plaats in de Vlaamse Ultratip 50 en werd platgedraaid op zenders zoals Studio Brussel. Afgelopen zomer stond ze zelfs voor een afgeladen volle tent op Rock Werchter. Daar schreeuwden heel wat fans haar bekende leuzes zoals ‘tra tra’, ‘bájale’ en ‘la Rosalía’, die je steevast in heel wat van haar nummers hoort, luidkeels mee. Die laatste term, ‘la Rosalía’ maakt zowat kans om de ‘It’s Britney bitch’ van deze generatie te worden.

Intussen is Rosalía stevig op weg om een superster te worden, want de hele wereld ligt dan ook aan haar voeten. Beyoncé zou met haar werken aan een zomerhit. Billie EIlish, Dua Lipa en Pharrell Williams doken de opnamestudio al in met de zangeres. Madonna kan maar niet hard genoeg uitdrukken hoe graag ze met haar zou samenwerken. James Blake en J Balvin brachten al succesvolle nummers met Rosalía uit. Realityster Kylie Jenner rekent haar tot beste vrienden. Barack Obama plaatste Rosalía op zijn lijst van favoriete muzikanten. The list goes on. Iedereen houdt van Rosalía.