Gene Thomas stelt zijn nieuwe single 'Merci' voor met videoclip MVO

11u08 0 Muziek Een welgemeende dankjewel aan je lief doe je door hem of haar te verrassen met een boeketje bloemen, een doosje pralines, of je kan ook muzikaal trakteren met de nieuwe ‘Merci’-single van zanger Gene Thomas.

“Ja, ik ben een dankbare mens," aldus Gene. "Ik vind dat je in het leven niet genoeg je dankbaarheid kan tonen en uitspreken tegen elkaar. Ik zat al een paar keer in situaties waarop ik eens te meer besefte, dat alles wat wij krijgen en hebben in dit leven niet evident is. Ik zag af toen ik deelnam aan Expeditie Robinson. Het was overleven. Ik begon te wenen toen ik een paar jaar geleden, vermomd als bedelaar, op straat smeekte om geld. Bij elk muntje dat in het potje viel, bij alles wat ik toen kreeg, zei ik direct ‘Merci’. Ik zeg tegen mijn kinderen: Mannekes, een ‘goeiedag' en ‘merci' kosten geen geld! Vandaar ‘Merci’, een liedje dat baadt in een liefdessfeer en dat ook terug te vinden is op m’n recentste album ‘Warme wintersongs’. Speciaal voor de eindejaarsdagen brengen we die cd opnieuw onder de aandacht met deze vijfde en laatste single.”

Gene Thomas Gene Thomas