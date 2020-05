Exclusief voor abonnees Gene Thomas staat op scharniermoment in leven en carrière: “Net nu mijn oudste dochter 15 is. De leeftijd waarop ik mijn vader verloor” Jolien Boeckx

22 mei 2020

18u15 3 Muziek Professioneel zet hij zijn zegetocht na ‘ Professioneel zet hij zijn zegetocht na ‘ Liefde Voor Muziek ’ verder met een nieuw album, maar ook privé staat Gene Thomas (47) op een scharniermoment in zijn leven. Zijn oudste dochter is 15 geworden, de leeftijd waarop hij zijn eigen vader verloor. “Hij was amper 42", zegt Gene. “Nu ik zelf die leeftijd voorbij ben, besef ik pas hoe jong hij was. Ik zit nu in de fleur van mijn leven.”

Al 30 van z’n zomeroptredens zijn uitgesteld. En welk lot de kleinere evenementen te wachten staat, is nog niet duidelijk. Om zichzelf wat moed te geven, boekte Gene Thomas zich een reis naar de Stadsschouwburg in Antwerpen. “Tijd om veel te sporten, heb ik nu wel. Maar dat is niet hetzelfde als knallen op een podium. Ik mis dat enorm”, zegt hij. De Vlaamse Bon Jovi, zoals hij in ‘Liefde Voor Muziek’ werd genoemd, speelt wel op safe en moet dus nog geduld hebben tot 6 november volgend jaar. “Maar ik zit nu al vol ideeën.” Hij koesterde deze plannen al jaren. ‘LVM’ kopte de bal binnen. “Het programma is op een ideaal moment in mijn carrière gekomen. De liedjes die ik ervoor maakte, vervolledigen mijn album ‘omSINGELd’. Het zijn alleen wel drie cd’s geworden in plaats van twee best of- schijven (lacht).”

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen