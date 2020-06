Gene Thomas speelt deze zomer intieme optredens in je kot BDB

02 juni 2020

16u33 0 Muziek Nu alle grote festivals en evenementen deze zomer geannuleerd zijn, laten artiesten zich van hun meest creatieve kant zien om hun muzikale ei kwijt te kunnen. Zo kan je Gene Thomas (47) de komende maanden boeken voor een intiem en akoestisch optreden in je woonkamer of tuin, volledig coronaproof.

Het zijn gouden dagen voor Gene Thomas. Sinds z’n deelname aan ‘Liefde voor Muziek’ is de zanger opnieuw immens populair. Z’n meest recente plaat ‘Omsingeld’ staat op de vijfde plaats in de Ultratop Album 50 en de ticketverkoop voor z’n concert in de Antwerpse Stadsschouwburg op 6 november 2021 loopt vlot. Enige domper op de feestvreugde: door de coronacrisis kan je Gene de komende maanden niet op de podia van grote festivals en evenementen terugvinden. En dat nu hij volop z’n ‘Liefde voor Muziek’-covers te berde zou kunnen brengen.

“Om deze zomer toch tegemoet te komen aan de vraag naar optredens zijn we de voorbije weken heel creatief beginnen nadenken”, zegt Gene Thomas. “De coronacrisis maakt dat we nu vooral willen ‘meedenken’ met het virus en de beperkingen ervan. We moeten realistisch zijn en inzien dat openbare optredens voor grote groepen mensen een te groot risico voor onze gezondheid inhouden. Een kleine en intieme concertopzet zou dus een mogelijke oplossing kunnen zijn.”

Social distancing

De zanger heeft daarom een alternatief uitgewerkt onder de noemer ‘Gene Thomas komt naar uw kot’. “Een artiest als Gene heeft niet veel nodig om z’n muziek live tot bij de mensen te kunnen brengen”, laat z’n management weten. “Een gitaar, een versterker, the man himself en je bent vertrokken. Voor een intiem en akoestisch optreden heb je slechts een kleine ploeg nodig. Bovendien biedt deze set-up de garantie dat de opgelegde maatregelen rond social distancing alsook de regels rond hygiëne strikt nageleefd kunnen worden. Een optreden in je tuin of woonkamer is dus perfect mogelijk en haalbaar voor een klein groepje vrienden, een familie of gezin. Uiteraard zullen de geldende maatregelen rond Covid-19 op het moment van optreden worden nageleefd en dienen ze nauwlettend te worden gerespecteerd.” Voor boekingen kan je meer info verkrijgen via info@genethomas.be.

