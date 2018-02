Geike Arnaert scoort nummer 1-hit in Nederland MVO

09 februari 2018

Voormalig Hooverphonic-zangeres Geike Arnaert heeft een nummer één hit te pakken in Nederland met 'Zoutelande'.

Samen met de Nederlandse band BLØF klom Arnaert in een mum van tijd naar de top van de hitlijsten. Ook in België scoort het nummer goed. Het verscheen eerst als solonummer van BLØF op het album 'AAN' uit 2017, maar verscheen later op het jaar in duetvorm als radiosingle. Daar kwam Arnaert dus voor het eerst op het toneel.

'Zoutelande' was origineel een Duits nummer genaamd 'Frankfurt Oder'. Terwijl de Duitse versie verhaalt over Frankfurt, gaat het in de Nederlandstalige variant om het Zeeuwse stadje Zoutelande. Het gaat over een koppel dat niet veel geld heeft om op vakantie te gaan, en uiteindelijk in het gammele strandhuis van zijn ouders logeert.