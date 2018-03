Geen WK-lied voor Damso: Voetbalbond gaat samenwerking met rapper dan toch stopzetten Sven Spoormakers RVL HA

08 maart 2018

18u45

Bron: Eigen berichtgeving, belga 158 Muziek De keuze van de Voetbalbond om Damso het WK-lied voor de Rode Duivels te laten schrijven, botste op steeds meer verzet. De Voetbalbond heeft nu dan toch beslist om de samenwerking stop te zetten, werd bevestigd aan onze redactie. AB InBev, de hoofdsponsor van de KBVB, had al laten weten dat het de Bond ging aansporen om de keuze voor Damso te herzien.

Ook Kortrijk-voorzitter Joseph Allijns liet als bestuurslid zijn ongenoegen blijken. Eerder had Dominique Leroy, de CEO van Proximus, al duidelijk laten verstaan dat ze zich niet in de beslissing kan vinden.

"We sporen de Voetbalbond aan hun keuze voor Damso te herzien." Met dat statement tekende AB Inbev het doodsvonnis voor de Brusselse rapper als maker van de WK-hymne. Want de biergigant is met Jupiler hoofdsponsor van de Voetbalbond. Of er gevolgen zijn voor die sponsorovereenkomst als Damso toch aan boord blijft? Daar wilde AB Inbev nog niet op ingaan. "We wachten de vergadering van dinsdag af", aldus woordvoerster Fleur Poets.

Ook binnen de Voetbalbond zelf kwamen de eerste twijfels openlijk door. "Als lid van de Raad van Bestuur van de KBVB neem ik formeel afstand van de beslissing van het management in verband met de zaak Damso", twitterde Kortrijk-voorzitter Joseph Allijns.

De officiële sponsors van de KBVB hadden een gezamenlijke brief gericht aan de bond. Daarin benadrukken ze "ernstige bedenkingen" te hebben. "Als maatschappelijk verantwoorde bedrijven dragen we allen inclusie en gendergelijkheid hoog in het vaandel. Als officiële sponsors hebben we daarom ernstige bedenkingen bij de keuze van de KBVB voor deze artiest", klinkt het. Dat de rel gretig opgepikt wordt door het buitenland -onder meer The Independent en de New York Times schreven er al een stuk over- zal de zenuwen alleen maar meer op scherp stellen.

De Croo: "Damso mag zingen wat hij wil"

Minister van Telecom Alexander De Croo (Open Vld) zei vandaag in de Kamer dat Leroy er bij de Voetbalbond op zal aandringen om de keuze voor Damso ongedaan te maken. Zelf is hij geen grote fan van Damso. Op de keuze voor de Brusselse rapper kwam al heel wat kritiek omwille van zijn vrouwonvriendelijke teksten. En ook de vicepremier vindt die "vulgair". "Maar voor mij mag Damso zingen wat hij wil. Ik ben een liberaal en het laatste waar we voor pleiten, is censuur", antwoordde De Croo op een vraag van An Capoen (N-VA).

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

De discussie gaat voor de minister over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de Voetbalbond. Daarbij verwees hij naar het Sociaal Charter van de KBVB. "Het zou de Voetbalbond sieren moesten ze toegeven dat ze een foute keuze heeft gemaakt."

"Eerbied voor elk individu, vrouwvriendelijkheid en gendergelijkheid zijn waarden die we als bedrijf willen uitdragen", klinkt het bij Proximus. "Van onze partners verwachten we dat ze dezelfde waarden onderschrijven."

Oproep van Vrouwenraad

De Brusselse rapper met Afrikaanse roots Damso kwam gisteren (opnieuw) onder vuur na een oproep van de Vrouwenraad aan de sponsors van de Rode Duivels om zich tegen Damso uit te spreken als uitvoerder van de officiële WK-hymne van de nationale ploeg voor het WK van dit jaar in Rusland. Reden is volgens de Vrouwenraad zijn vrouwonvriendelijke teksten in eerdere songs.

Grote sponsors van de Rode Duivels, zoals AB Inbev, Proximus en ING, hadden wel oren naar die oproep en stelden zich openlijk vragen bij de keuze voor Damso. Maar de voetbalbond wou van geen wijken weten en stuurde gisterenavond nog een statement de wereld in waarin het de verdediging van Damso op zich nam. Daarin noemde het de Brusselse rapper "een voorbeeld van integratie". De KBVB maakte ook meteen duidelijk dat het bij zijn keuze voor Damso bleef. Nu hebben ze toch beslist om de samenwerking stop te zetten.