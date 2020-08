Geen vierde Zomerhit voor Niels Destadsbader: “Jammer, maar ik laat het niet aan mijn hart komen” Redactie

16 augustus 2020

22u10 10 Muziek Het hadden vier trofeeën kunnen zijn, maar Niels Destadsbader (31) moest vanavond tijdens Radio 2 Zomerhit z’n meerdere erkennen in Regi Penxten. Al neemt Niels z’n verlies wel sportief op. “Het is Regi gegund. ‘Kom wat dichterbij’ is in alle opzichten een superdikke hit.”

Na een paar keer ‘net niet’, won Regi dit jaar zijn eerste Zomerhittrofee van Radio 2. Met het Nederlandstalige ‘Kom Wat Dichterbij’ - zijn ‘Liefde voor Muziek’-cover van Gene Thomas’ nummer - versloeg de 44-jarige dj Niels Destadsbader op eigen terrein en weerhield hij zijn eeuwige concurrent van een vierde opeenvolgende overwinning. Jammer voor Niels, al gunt de Deerlijkenaar z’n Limburgse collega de overwinning wel. “Normaal ben ik iemand die aan een wedstrijd meedoet om te winnen. of dat nu om een voetbalwedstrijd gaat of om een prijsuitreiking: ik ben de persoon die op het hoogste schavotje wil staan. Maar in dit geval is het niet onterecht dat ik het niet gehaald heb”, klinkt het.

Volgens Niels - en de rest van stemmend Vlaanderen - zijn Regi, Jake Reese en OT de terechte winnaars. “Ze hebben dit echt verdient, want ‘Kom wat dichterbij’ is in alle opzichten een superdikke hit. Het doet me denken aan wat ik meemaakte met ‘Verover mij’. Dat was ook een nummer dat ik te danken had aan Liefde Voor Muziek. En of je die song nu graag hoorde of niet: overal waar je kwam, hoorde je dat nummer. Of je dat nu wilde of niet. En dat is bij ‘Kom wat dichterbij’ van Regi ook het geval. Regi zijn nummer is trouwens de reden dat ik met ‘Nooit alleen’ niet op de eerste plek geraakt ben. (lacht) Maar eerlijk: ik gun Regi dit. En ja, natuurlijk is het jammer dat ik niet gewonnen heb, maar ik laat het niet aan mijn hart komen. Ik ga sowieso een paar pintjes drinken vanavond en dankbaar zijn dat ik ook dit jaar een nominatie achter mijn naam kreeg.”

